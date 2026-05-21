Vallan la zona central de la Plaza Nueva, en Bilbao, para inspeccionar el aparcamiento subterráneo

Plaza Nueva, en Bilbao - AYTO. BILBAO

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha procedido al vallado perimetral de la zona central de la Plaza Nueva con el objetivo de llevar a cabo trabajos de inspección en el aparcamiento subterráneo, tras detectarse filtraciones en el mismo.

Tras conocer estas filtraciones se decidió hacer un estudio y como resultado de este se ha decidido hacer un análisis más completo de los daños producidos por estas humedades. Dado que el análisis requiere catas, levantamiento de protecciones de pintura, así como otros trabajos en el techo del parking, es aconsejable que no se celebren eventos no habituales sobre el forjado de la plaza, según ha informado el consistorio.

Estas actuaciones forman parte de una primera fase de análisis técnico destinada a evaluar el estado general de la infraestructura, así como para determinar de manera preliminar el alcance de las afecciones detectadas y valorar la situación estructural del espacio.

El Consistorio ha adoptado esta medida de manera preventiva con el fin de garantizar la seguridad de las personas y evitar aglomeraciones en la zona mientras se desarrollan las labores técnicas. En esta fase inicial únicamente se aplicarán restricciones de acceso derivadas del vallado de seguridad necesario para ejecutar las inspecciones y catas previstas.

Los servicios técnicos municipales realizarán un seguimiento continuo de los trabajos y de las conclusiones que se obtengan durante esta primera fase de inspección.