Acto electoral del PNV en Pasaia. - PNV

SAN SEBASTIÁN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha afirmado que "el futuro del puerto de Pasaia y de Oarsoaldea no puede seguir esperando a que Madrid cumpla sus compromisos", y ha reclamado "inversiones, plazos y compromisos que se cumplan".

En un acto electoral en la localidad guipuzcoana de Pasaia, Vaquero ha defendido "un puerto de Pasaia competitivo, gestionado desde Euskadi; la ejecución de la Plataforma Logística Intermodal de Lezo y una conexión ferroviaria competitiva con Europa". "Queremos decisiones, inversiones y fechas, no más anuncios que nunca llegan a convertirse en realidad", ha señalado.

La candidata jeltzale ha reivindicado "la necesidad de que Euskadi asuma la gestión del puerto de Pasaia y de que el Estado desbloquee, de una vez por todas, las infraestructuras ferroviarias estratégicas pendientes en Oarsoaldea".

Acompañada por Loreto Osa, portavoz jeltzale en Pasaia, y Laura Martínez, portavoz de PNV en Lezo, Vaquero ha defendido que el futuro económico e industrial de la comarca exige "compromisos concretos, inversiones y capacidad de decisión desde Euskadi". A su juicio, "Oarsoaldea no puede seguir esperando".

"No podemos permitir que una infraestructura estratégica para Gipuzkoa y para el conjunto de Euskadi vea condicionado su futuro por la falta de decisiones y los retrasos del Estado", ha incidido. Vaquero ha subrayado que el puerto de Pasaia "necesita inversiones, conexiones ferroviarias y, sobre todo, capacidad para decidir aquí sobre su propio futuro".

Maribel Vaquero ha recordado que el puerto de Pasaia "constituye uno de los principales motores económicos, industriales y logísticos de Gipuzkoa y una infraestructura fundamental para el desarrollo de Oarsoaldea", pero ha advertido de que "su competitividad y sus posibilidades de crecimiento están directamente condicionadas por la ejecución de inversiones pendientes y por la mejora de sus conexiones con las grandes redes logísticas europeas".

En este sentido, ha señalado que "las necesidades de inversión identificadas por el propio puerto superan los 50 millones de euros hasta 2030, con actuaciones fundamentales como la mejora de la navegabilidad del canal de Lezo, la rehabilitación de muelles, la ampliación de calados, la modernización de los espacios logísticos y el desarrollo de las conexiones ferroviarias".

"Estamos hablando de inversiones que afectan directamente a la competitividad de nuestras empresas, a la actividad industrial y al empleo", ha subrayado, para incidir, a continuación, en que "cada año de retraso supone oportunidades que Euskadi pierde". "Desde PNV no estamos dispuestos a resignarnos ni a aceptar que el futuro de nuestra industria dependa de compromisos que se aplazan indefinidamente", ha asegurado.

Vaquero ha situado la transferencia del puerto de Pasaia como "una de las principales reivindicaciones" que PNV defenderá en las Cortes Generales durante la próxima legislatura. "Defendemos que el puerto de Pasaia se gestione desde Euskadi porque conocemos nuestra realidad industrial, nuestras necesidades logísticas y las oportunidades que tenemos por delante", ha apuntado.

La cabeza de lista del PNV ha explicado que no se trata de reclamar "una competencia por una cuestión simbólica", sino de exigir "herramientas para generar actividad económica, atraer inversiones, fortalecer nuestra industria y crear empleo de calidad".

Asimismo, ha apostado por "una regeneración integral de la bahía de Pasaia que permita compatibilizar la actividad portuaria y logística con las necesidades urbanas, ambientales y sociales de los municipios de su entorno".

PLATAFORMA LOGÍSTICA

Maribel Vaquero ha exigido también al Gobierno central que "impulse definitivamente la Plataforma Logística Intermodal de Lezo y las infraestructuras ferroviarias necesarias para garantizar su desarrollo". "Han pasado casi siete años desde que se firmó el protocolo con el Ministerio de Transportes y seguimos esperando resultados", ha señalado.

A su juicio, "no es aceptable que una infraestructura fundamental para el futuro logístico de Gipuzkoa continúe sin materializarse. Los acuerdos están para cumplirse, no para guardarse en un cajón".

Vaquero ha destacado que la Plataforma de Lezo permitirá "reforzar la capacidad del Puerto de Pasaia, potenciar el transporte ferroviario de mercancías y mejorar la conexión de Euskadi con las principales redes europeas de transporte". "No podemos hablar de competitividad europea mientras nuestras infraestructuras siguen acumulando retrasos", ha incidido.