Vaquero (PNV) preguntará al Gobierno cómo prevé superar "los obstáculos permanentes" para acordar en materia de vivienda

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - EAJ-PNV

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, preguntará a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, cómo prevé superar el Gobierno "los obstáculos permanentes" para alcanzar acuerdos en materia de vivienda, durante el pleno de control del próximo miércoles.

Según ha destacado la formación jeltzale, el Grupo Vasco "siempre ha defendido y aplicado el principio de realidad" en sus propuestas, consciente de las mayorías existentes en la Cámara baja, y "de la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

De hecho, ha recordado que "eso es lo que se ha conseguido en Euskadi con los acuerdos en materia de vivienda" entre el PNV y el PSE-EE de esta legislatura.

Además, ha destacado que sus propuestas en el ámbito estatal en materia de alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad quedaron plasmadas en el texto del decreto ley acordado con el Gobierno en febrero sobre la ampliación del escudo social, pero decayó posteriormente en el Congreso.

Entonces, como ahora, tal como subraya el PNV, defendía que la respuesta a estas personas recayera sobre las administraciones y no sobre los particulares pequeños propietarios.

REFORMAS LEGALES

Posteriormente, desde el Grupo Vasco se ha trasladado al Gobierno sus propuestas en materia de vivienda, incluyendo cuáles deberían ser, a su juicio, las modificaciones legales necesarias, como la Ley del Suelo, la regulación de pisos turísticos y la vivienda de alquiler habitual y de temporada.

Los jeltzales también han precisado que en la actualidad "siguen negociando para alcanzar el mejor acuerdo para los intereses de la ciudadanía".