Vaquero (PNV) reivindica "unas calles sin violencia" en Euskadi ante llamamientos en redes a actos vandálicos

Maribel Vaquero (PNV) - PNV

SAN SEBASTIÁN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso y candidata por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha reivindicado este sábado "unas calles sin violencia" en Euskadi y ha realizado una apelación a "la tranquilidad y a la responsabilidad" ante llamamientos en redes sociales a cometer actos vandálicos por parte del denominado movimiento 'Blocus' con motivo de la celebración de 'Halloween'. De esta forma, ha pedido que haya una 'Gau Beltza' pacífica, en la que no se use "la kale borroka", y ha emplazado a la ciudadanía y a todos los partidos políticos a que condenen de forma "contundente" las acciones violentas.

Vaquero, en declaraciones a los periodistas en el muelle de madera del puerto de San Sebastián, ha realizado un emplazamiento "a la tranquilidad y a la responsabilidad ante convocatorias en redes sociales para cometer actos vandálicos en las calles de Euskadi". "Manifestarse pacíficamente es legítimo, pero lo que no es legítimo es usar la violencia. Ante el vandalismo, nuestra mayor condena", ha afirmado.

También ha reclamado que "no se use la violencia al final de las manifestaciones tal como ocurrió" el pasado lunes en Bilbao tras protestas contra un acto del agitador Vito Quiles, que no se celebró, y ha considerado que el tema de la seguridad es un tema que hay que abordar "sin populismo y sin demagogia".

"Seguridad significa convivencia, caminar libremente por las calles, disfrutar de las fiestas y, por lo tanto, queremos es que no haya una 'Gau Beltza' con provocaciones, con actos vandálicos. Queremos una 'Gau Beltza', unas fiestas pacíficas", ha añadido.

CONDENA DE LA VIOLENCIA

Según ha destacado, el PNV "no entiende que se construya nada, ni la construcción nacional en base a la violencia". "Por lo tanto queremos unas calles libres de violencia y hacemos un llamamiento, tanto a la ciudadanía como al resto de partidos políticos, para que se condene de manera contundente el uso de la violencia, que no demos un paso atrás y que apostemos por la convivencia", ha apelado.

De esta forma, ha reiterado que esta 'Gau Beltza' "sea una fiesta pacífica, un motivo de celebración y no un acto para usar la kale borroka" porque "lo ocurrido en Bilbao no se puede volver a repetir". "Tras una manifestación pacífica, no se puede usar, como hicieron algunos jóvenes al final de la manifestación, la lucha contra el fascismo utilizando la violencia, porque es luchar contra el fascismo con más fascismo", ha insistido.

ELECCIONES GENERALES

Maribel Vaquero ha señalado que no puede haber violencia por "muy legítima que sea" una manifestación. "Desde el PNV tenemos claro que, tras el 29 de noviembre, que van a ser unas elecciones muy polarizadas, habrá que hablar también de muchos temas, de la vivienda, de la industria, de la energía, de los cuidados y, para ello, vamos a necesitar un grupo fuerte en Madrid, que hable desde la centralidad, que busque el acuerdo, el diálogo y no el enfrentamiento".

También ha reiterado que los jeltzales harán "frente al PP y Vox", porque no permitirán ningún tipo de involución democrática, ni en los derechos civiles ni en los derechos políticos de este pueblo". "Por tanto, vamos a luchar contra la involución democrática y a hacer una defensa férrea de nuestro autogobierno y nuestras instituciones. En la defensa de Euskadi nos van a encontrar y no en la bronca política", ha resaltado.

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