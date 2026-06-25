Una vasca se encuentra desaparecida por los terremotos de Venezuela

CARACAS, June 25, 2026 -- Rescuers work at the ruins of a building in Caracas, Venezuela, - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una ciudadana vasca se encuentra desaparecida a consecuencia de los fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que se han producido en el norte de Venezuela, yb que por el momento han dejado más de 30 muertos y 700 heridos.

Fuentes del Gobierno Vasco han confirmado a Europa Press la desaparición, aunque no han facilitado más datos. A primera hora de la mañana, la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha confirmado que hay al menos 32 muertos y 700 heridos, sin contar datos del estado La Guaira.