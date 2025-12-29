Un vecino de Irun entre los tres fallecidos por el alud en Panticosa, y herida una esquiadora de Ordizia

Helisuperficie del Balneario de Panticosa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BILBAO/ PANTICOSA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Irun (Gipuzkoa) se encuentra entre los tres fallecidos en el alud ocurrido en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense. Las otras dos víctimas mortales son dos aragoneses -un hombre y una mujer- y la herida una esquiadora de la localidad gupuzcoana de Ordizia, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

Las víctimas estaban practicando esquí de fondo en la zona cuando se han visto sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida --que sufre una leve por hipotermia-- se hallaban otros dos hombres, que han resultado ilesos y han alertado a los servicios de emergencias.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes. Después del aviso, el instituto armado ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado que, al tratarse de un grupo numeroso, han activado a los Bomberos de Huesca e incluso han hablado con la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque no ha sido necesaria su activación.

Clavero ha explicado que la cantidad de nieve no era muy grande y que es habitual que, en estos días de frío y nevadas, se formen placas en láminas, "una de ellas se rompe y desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa".

Los cuerpos sin vida de las víctimas están todavía en la zona del accidente a la espera de que los trasladen al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

De las personas afectadas por el alud, tres estaban fuera de la avalancha, empujadas por el propio golpe del arrastre, y una cuarta, la vecina de Ordizia, se encontraba semienterrada. La herida ha sido sido trasladada con hipotermia al Hospital San Jorge de Huesca.

SE ESTÁ COMUNICANDO A LAS FAMILIAS

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha pedido precaución en la montaña: "No nos vamos a cansar nunca de lanzar todos los avisos de precaución en la montaña independientemente de que se vaya equipado, independientemente de que las condiciones puedan parecer razonables".

Según ha advertido, el "riesgo cero no existe" y en este caso "se ha producido por la fractura de una placa, ha arrastrado tanto hielo como nieve y se ha producido ese arrollamiento de las personas con este resultado fatídico".