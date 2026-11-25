Archivo - Un sumiller sirve vino - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) y Kutxiko Taskeroak han puesto en marcha 'Arabako Ardoarekin! ¡Con vino de Álava!', una iniciativa que se celebrará del 26 al 29 de noviembre y con la que 22 bodegas alavesas y 22 bares de la calle Cuchillería de Vitoria-Gasteiz promocionarán los vinos de Rioja Alavesa.

Durante cuatro días, cada uno de los establecimientos participantes contará con los vinos de una de las bodegas de ABRA, de manera que quienes se acerquen a estos bares podrán descubrir diferentes elaboraciones, proyectos y estilos de vino procedentes de distintos municipios de Rioja Alavesa.

La campaña nace con el objetivo de poner en valor los vinos de Álava, fomentar el consumo de producto local y de 'kilómetro 0' y reforzar la conexión entre las bodegas y la hostelería alavesa, según han informado en un comunicado los promotores de la iniciativa.

Bajo el lema 'Arabako Ardoarekin! ¡Con vino de Álava!', la iniciativa quiere acercar los vinos alaveses a públicos diversos y convertir la calle Cuchillería en un escaparate de la riqueza y variedad de las bodegas alavesas.