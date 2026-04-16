Veintiuno repetirá como telonero de la Oreja de Van Gogh en junio y se suman Merino, Maren y Supercremalleras

Archivo - Cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh, que vuelve a los escenarios con la celebración de su 30 aniversario - LA OREJA DE VAN GOGH - Archivo

BILBAO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Veintiuno repetirá como telonero de la Oreja de Van Gogh en junio, después de que se conociera que también lo será en mayo. Como novedad, se sumarán también a los conciertos de la emblemática banda donostiarra Merino, Maren y Supercremalleras.

La Oreja de Van Gogh ha anunciado este jueves los artistas invitados en sus conciertos del próximo mes junio de Albacete, Murcia, Badajoz, Sevilla y Fuengirola, dentro de su gira 'Tantas cosas que contar', que arrancará el 9 de mayo en el BEC de Barakaldo (Bizkaia).

El grupo de San Sebastián sigue inmersa en los ensayos de su gira y, tras el anuncio de los artistas invitados de mayo, ha desvelado hoy los nombres de los encargados de abrir sus conciertos del mes siguiente.

En el caso de Albacete, el 6 de junio, será el turno de Merino. El dúo madrileño compuesto por Sandra Merino y Álex Gallego, destinado a convertirse en una de las grandes referencias de la música española, "sorprenderá sin duda y emocionará al público con su particular fiesta de auténticos himnos de pop", tal como ha destacado la organización.

Supercremalleras, por su parte, tendrá una doble cita en Murcia los días 13 y 14 de junio. La joven banda de Gernika-Lumo arrancará ambas citas con sus sonidos guitarreros y sus divertidas canciones con un directo que promete intensidad y temas para cantar sin freno.

Maren estará en Badajoz el 20 de ese mes con sus influencias rock, sonidos actuales y una de las voces más singulares y refrescantes de la escena actual.

VEINTINUNO

Por último, los días 26 y 27 de junio, Veintiuno repetirá como artista invitado en Sevilla y Fuengirola, respectivamente. La formación toledana volverá a caldear el ambiente en ambos escenarios tras su paso por los primeros conciertos de Bilbao, con su energía arrolladora y sus aclamadas canciones.

Con estas confirmaciones, la Oreja de Van Gogh quiere "reafirmarse en la idea de que cada concierto sea una experiencia única, ofreciendo valor añadido a su repertorio legendario con el talento emergente que hoy lidera la escena nacional".