El Velódromo acogerá el día 20 el clásico concierto de música de cine del Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadiko Orkestra, la Fundación SGAE y el Festival de San Sebastián han organizado un año más el concierto de música de cine que Euskadiko Orkestra ofrece en el marco del certamen cinematográfico en el escenario del Velódromo donostiarra. La actuación, con entrada gratuita previa retirada de invitaciones, tendrá lugar el próximo sábado 20 a las seis de la tarde.

Así, el primer sábado del Festival el Velódromo se abre a personas melómanas, cinéfilas y público en general en un espectáculo que aúna la interpretación sinfónica de bandas sonoras y un montaje de escenas de las películas a las que pertenecen. "Será hora y cuarto de placer audiovisual", han destacado desde el Zinemaldia.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, el presidente del Consejo Territorial de SGAE Euskadi, Fran Lasuen, el director general de Euskadiko Orkestra, Roberto Ugarte, el director de banda y orquesta, Juanjo Ocón, así como el director de la coral Easo, Gorka Miranda, han presentado en una rueda de prensa en Tabakalera las características del evento.

El concierto de música de cine es ya un clásico del Festival de San Sebastián, y está afianzado entre las propuestas del Velódromo, el escenario más popular del Festival, con un aforo de 3.000 localidades.

El director donostiarra Juan José Ocón será el encargado de dirigir nuevamente a la orquesta en este multitudinario encuentro de cine y bandas sonoras. Para este nuevo concierto, Euskadiko Orkestra ha invitado al coro Easo Abesbatza, que intervendrá en 'DragonKeeper', 'La casa de papel', 'Parecido a un asesinato' y 'El capitán Trueno y el Santo Grial'.

El 'Concierto & Proyección' de este año incluye un total de siete piezas compuestas y adaptadas para trabajos audiovisuales de distinta índole. Según han apuntado, la actuación incluirá "un guiño a la historia del cine español" con extractos de las bandas sonoras originales de las películas 'La fierecilla domada', 'El ruiseñor de las cumbres', 'El secreto de Mónica', 'Cabriola' y 'Las chicas de la Cruz Roja', compuestas por Augusto Algueró, arreglados por Claudio Ianni.

También de 'Los futbolísimos 2', película de Miguel Ángel Lamata (2018), con música de Alba S. Torremocha; 'La boda de Rosa', dirigida por Icíar Bollain (2020) y banda sonora de Vanessa Garde; 'Dragonkeeper', de Salvador Simó y Li Jianping (2023), con música de Arturo Cardelús; y la serie 'La casa de papel' de Jesús Colmenar, con música de Iván M. Lacámara.

Completan la actuación las composiciones de Luis Ivars para los largometrajes 'Parecido a un asesinato' (canción Caminar en el tiempo) en cocreación con Blanca Paloma y JP Polo y 'El capitán Trueno y el Santo Grial', ambas dirigidas por Antonio Hernández Núñez (2025 y 2011). 'Parecido a un asesinato' se estrenará en la Gala RTVE el martes 23 a las 16.30 horas en los Príncipe, con la presencia del director y sus protagonistas, Blanca Suárez y Eduardo Noriega.

PROYECCIÓN

Como en años anteriores, el concierto tendrá un elemento visual añadido. La música se engarza con la proyección, en la pantalla de 400 m2, de un montaje de escenas de las películas y que ha sido creado específicamente para este concierto por el equipo de Morgancrea. Además, varios de los compositores asistirán al concierto y presentarán su trabajo desde el escenario del Velódromo.

La entrada es gratuita y será preciso recoger la invitación correspondiente del 13 al 19 de septiembre en el punto de información del Festival de San Sebastián en Kursaal, en horario de 9.00 a 20.00 horas, así como en la oficina de Donostia Turismo del Boulevard, de lunes a sábado de 9.00 a 20.00 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas. En caso de disponibilidad habrá unas últimas entradas en la taquilla del Velódromo el día de concierto a partir de las 10 de la mañana.