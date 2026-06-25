Venezolanos en Euskadi aseguran que están "a la expectativa" y "con el corazón angustiado" tras los seísmos en su país

1099440.1.260.149.20260625135438 El coordinador de la Plataforma de Venezolanos en Euskadi, Pedro Gil - EUROPA PRESS

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Plataforma de Venezolanos en Euskadi, Pedro Gil, ha asegurado que el colectivo se encuentra "a la expectativa" y "con el corazón angustiado" tras los seísmos en su país. Según ha añadido, hay "casos lamentables de personas que están desaparecidas" como consecuencia de los terremotos" y que son familiares y amigos de venezolanos residentes en el País Vasco.

En declaraciones a Europa Press, Pedro Gil ha asegurado que los venezolanos que viven en Euskadi se han levantado esta mañana "con la terrible noticia" de los terremotos y han recibido, desde la madrugada, audios y videos de sus familiares. "Estamos a la expectativa, con el corazón angustiado", ha dicho.

Según ha manifestado, por el momento se ha creado una plataforma en la que se comunican internamente para atender a quienes desean hacer "algún envío de ayuda humanitaria para Venezuela". "Estamos a la espera de que se aclare un poco el panorama, porque el aeropuerto de Maiquetia está cerrado y la ayuda humanitaria debería llegar a ese aeropuerto", ha señalado.

Aunque Gil se ha mostrado "tranquilo" porque sus familiares "afortunadamente, no viven en Caracas", ha añadido que tiene amigos con los edificios en los que residen "totalmente colapsados". "Parte de mis amigos y conocidos, que están allí, han logrado salvar sus vidas y estamos a la espera de tener más noticias", ha dicho.

Según ha añadido, la plataforma mantiene contacto con el Gobierno vasco que, a primera hora de la mañana, ha contactado con ellos para transmitirles "la solidaridad, el apoyo, las condolencias, pero también para poner a disposición cualquier ayuda".

"Nos duele muchísimo todo lo que está pasando, y con el pasar de las horas veremos, lamentablemente, más cosas de los que todavía no alcanzamos a asimilar. Conocemos de casos lamentables de personas que están desaparecidas, algunos amigos y conocidos que tenemos de aquí, que sus familiares están desaparecidos", ha añadido.

El coordinador de la Plataforma de Venezolanos en Euskadi ha lamentado que, tras el seísmo, "la mayoría de personas, inclusive conocidos que están enviando audios de WhatsApp, están durmiendo, o en las plazas, o en los patios de los edificios", porque la recomendación es "que no se queden dentro del edificio, principalmente porque está ya comprometida la estructura, pero porque se prevé que haya más réplicas".

"Están muy asustados", ha indicado. Por ello, ha enviado "la solidaridad y el apoyo y nuestras condolencias a todas las personas que se puedan ver afectadas por esta terrible noticia que nos afecta".

Pedro Gil ha asegurado que los venezolanos en Euskadi organizarán "algunas acciones de solidaridad", posiblemente "de la mano del Gobierno vasco". Entre otras iniciativas, tienen pensado "unir algún esfuerzo para dar ayuda humanitaria hacia Venezuela, de ropa, medicamentos o enseres".