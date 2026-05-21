Las ventas de la industria se incrementan en Euskadi un 7,2% en marzo

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BILBAO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria aumentó en Euskadi un 7,2% en marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 2,5 puntos menos que la media nacional, que fue del 9,7%, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, y en lo que va de 2026, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,9% en el País Vasco, lo que representa 1,4 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).

Por comunidades autónomas, Andalucía (+20,1%), Murcia (+19,8%) y Canarias (+15,4%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en marzo, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Cantabria y La Rioja con las caídas más elevadas, de un 13,6%, 6,6% y un 1,9%, respectivamente.