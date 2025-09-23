Un verano seco deja los embalses vascos al 69% de llenado, casi 7 puntos por debajo del pasado año

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un verano seco en Euskadi, a excepción del nordeste de Gipuzkoa donde se ha comportado entre normal y húmedo, ha dejado las reservas actuales de agua en 174 hm3 (el 69% de la capacidad total de llenado de sus embalses), lo que supone 17 hm3 por debajo de la misma fecha de 2024, cuando tenían 191 hm3 (75,8% de llenado).

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso Europa Press, el pantano alavés de Ullibarri recoge en el primer día de otoño 101 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 69% de su capacidad total.

Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 48 hectómetros cúbicos, lo que representa el 66,7% de su capacidad. El embalse de Albina, también en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.

Los valores más altos de precipitaciones se han dado este verano en el nordeste de Gipuzkoa, incluido el litoral, con varias estaciones por encima de los 300 l/m2 (Eskas 514.5, Ereñozu 391.3, Oiartzun 371.8, Añarbe 347.9, Andoain 303.9 y Lasarte 273.9).

Estas lluvias han contribuido a que el embalse guipuzcoano de Ibai Eder esté al 73% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 80% del agua que puede acoger. Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 75% de su capacidad total de 8 hm3.