El rector de Mondragon Unibertsitatea, Vicente Atxa - FORO GRAN VÍA

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de Mondragon Unibertsitatea, Vicente Atxa, que abandonará próximamente su cargo, ha destacado el crecimiento de la institución académica, que ha pasado de 4.300 a 7.390 estudiantes en una década, y ha elogiado "el modelo vasco" frente a otros sistemas en los que el debate entre universidad pública y privada se plantea "en términos de confrontación".

Atxa ha protagonizado este miércoles la décima edición del Foro Gran Vía de Bilbao, impulsado por la Fundación Bancaria BBK, cuya intervención ha abierto con un recuerdo a José María Arizmendiarrieta --impulsor de la Escuela Profesional de Arrasate hace 83 años y germen del grupo cooperativo-- cuando se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento.

El rector ha destacado "su empeño" en demostrar "el poder de la educación para construir una sociedad más justa" y un modelo de empresa cooperativa basado en "generar para repartir". "El premio y reconocimiento más adecuado para Arizmendiarrieta habría sido el Premio Nobel de Economía", ha señalado.

El representante de la institución académica ha repasado el crecimiento de "una universidad joven", constituida hace 29 años, y que que en la última década ha pasado de 4.300 a más de 7.390 estudiantes, repartidos en 18 grados y 22 másteres universitarios, con un equipo actual de 1.256 personas.

Ha citado la apuesta de la capital vizcaína por Bilbao Berrikuntza Faktoria y Bilbao AS FABRIK, y se ha referido también al nuevo campus de Irun, la reforma de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en Eskoriatza, los laboratorios de emprendimiento en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, el centro Hirekin en Arrasate o GOE en Donostia.

Según ha precisado, en ese periodo, Mondragon Unibertsitatea ha duplicado su producción científica, ha incrementado un 40% su actividad de I+D y mantiene una tasa de ocupación del 92% entre sus egresados.

No obstante, ha añadido que "lo más importante es lo que queda por hacer", el campus Wine&Drinks del proyecto EDA, "que permitirá ofrecer por primera vez estudios universitarios en los tres territorios históricos; la alianza con Egibide para cursar en Vitoria-Gasteiz el primer año de Ingeniería, y el proyecto Bilbao Bizkaia Digital Factory en Zorrotzaurre, "un polo internacional de tecnología digital y atracción de talento que se desarrollará junto a Ikerlan y el Parque Tecnológico de Bizkaia". "Hemos recogido, pero seguimos sembrando", ha dicho.

IA

Vicente Atxa se ha referido a la Inteligencia Artificial "y su impacto en el futuro de las profesiones" y ha expresado su convicción de que "seguirá avanzando con fuerza y velocidad" y de que los futuros egresados dispondrán de herramientas "nunca antes imaginadas". "Una persona graduada en ADE tendrá a su disposición una IA equivalente a todo un despacho profesional completo", ha explicado.

Sin embargo, ha descartado que la tecnología vaya a sustituir a las personas. "La IA nos dará análisis y cálculos precisos y nos propondrá soluciones, pero en las decisiones empresariales y humanas entran en juego muchos otros factores -criterio, valores, contexto- donde la supervisión y el raciocinio humano seguirán siendo difícilmente sustituibles", ha argumentado.

A su juicio, Mondragon Unibertsitatea "está preparada para adaptar sus modelos de aprendizaje y la experiencia de su estudiantado a los cambios que traerá la IA".

Por otra parte, ha defendido "el papel de la investigación como aquello que diferencia a la universidad de otras entidades formativas". "Nuestras empresas compiten con las mejores del mundo. Si en muchos sectores ya somos buenos, todavía tenemos que ser mucho mejores, y eso solo se consigue avanzando en ciencia, en tecnología y logrando que ese conocimiento llegue a la empresa en el menor tiempo posible", ha afirmado.

Atxa ha abogado por un modelo "sin compartimentos estancos" a lo largo de "la cadena de madurez tecnológica" y ha advertido de que "el día en que no demos la suficiente importancia a la transferencia del conocimiento, nos iremos desconectando de la realidad".

Frente a una competencia global "feroz, especialmente desde China", ha alertado de que "muchas empresas industriales verán limitada su facturación por falta de personas cualificadas y de avance científico-tecnológico, "y esos dos ingredientes están en la universidad". En este reto, ha puesto en valor el ecosistema de la División del Conocimiento de Mondragon, siempre con "una visión radicalmente abierta hacia fuera" y en colaboración con toda la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.

Otro asunto abordado por Vicente Atxa ha sido el Sistema Universitario Vasco, al que ha definido como "una plataforma de convergencia estratégica e insustituible para el futuro de Euskadi". En este punto, ha destacado "la identidad de la institución", Mondragon Unibertsitatea, que "no es una universidad pública, sino una universidad cooperativa al servicio de la comunidad".

Además, ha reivindicado "el modelo vasco" frente a otros sistemas en los que el debate entre universidad pública y no pública se plantea "en términos de confrontación". En su opinión, Euskadi ha construido "una auténtica referencia de colaboración público-privada", impulsada por políticas como los contratos-programa del Gobierno Vasco.

ABURTO

La presentación del rector ha corrido a cargo del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, quien ha destacado su "capacidad de moverse entre tres mundos que hoy están necesariamente llamados a entenderse: la universidad, la empresa y la sociedad".

Se trata, a su juicio, de "una experiencia transversal que le proporciona una perspectiva especialmente valiosa para abordar los grandes retos que tenemos por delante".