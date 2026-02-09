Vicrila participa en la feria Ambiente Frankfurt para afianzar su negocio internacional y "seguir creciendo"

Vicrila - VICRILA

BILBAO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vicrila, empresa del sector del vidrio con sede en la localidad vizcaína de Lamiako y único fabricante en España de copas y vasos de vidrio templado, participa este año de nuevo en la feria Ambiente Frankfurt, con el objetivo de afianzar su negocio internacional y "seguir creciendo" tanto en el mercado europeo como fuera de él.

Según ha explicado en un comunicado, esta empresa familiar, con una plantilla de más de 230 personas y que supera los 50 millones de euros de facturación, registra unas exportaciones que representan cerca del 40% del total de sus ventas, la mayor parte en Europa.

Ambiente Frankfurt, enfocada en gastronomía, hogar y tendencias futuras, se está celebrando desde el pasado viernes y hasta este martes en el recinto Messe Frankfurt de esta ciudad alemana y reúne a más de 4.600 expositores de 150 países diferentes y en torno a 148.000 visitantes profesionales, con un 71% de internacionalidad.

Vicrila cuenta este año con un stand en el certamen de 110 metros cuadrados, en el Pabellón 12.0 - Stand B60, en el que destacan sus productos diseñados para una alta intensidad de uso, "con gran calidad y resistencia para la hostelería profesional", ha señalado.

Con su participación, Vicrila pretende seguir avanzando en su crecimiento internacional y consolidándose en los mercados en los que ya está presente. Así, su objetivo es reforzar su posicionamiento en Europa y expandir su actividad en América, con especial foco en Estados Unidos, México y Canadá. También atenderá el aumento de la demanda en Asia, Corea del Sur, Japón y Australia.

Para ello, mantendrá encuentros con 45 empresas de 15 países diferentes a los que se sumarán otras citas que surjan durante la celebración de la feria Ambiente Frankfurt 2026.