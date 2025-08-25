El viento norte bajará las temperaturas este martes en Euskadi

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en el País Vasco un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en el interior, en una jornada en la que aumentará la nubosidad sobre todo en la mitad norte.

El día comenzará con nubes bajas en la zona cantábrica, donde podría haber alguna llovizna, y ambiente será más claro en el sur. Durante la tarde la nubosidad irá a más y se podrán producir lluvias y algunos chubascos, sobre todo al final de la tarde y por la noche. Los vientos predominantes serán de componente norte, a excepción del Valle del Ebro, donde soplará el sureste la mayor parte del día.

Las temperaturas máximas en las capitales vascas serán de 27 grados en Vitoria, 25 en Bilbao y 23 grados en San Sebastián.