Viento del norte y descenso acusado de las temperaturas, este domingo en Euskadi

Nubes sobre la costa vizcaína - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi predominio del viento de componente norte y bajada acusada de las temperaturas máximas salvo en la zona costera.

Las máximas se quedarán por debajo de los 30 grados en la mayor parte de las comarcas, mientras que las mínimas oscilarán entre los 15 grados del interior y los 20 de la costa.

En la zona cantábrica estará muy nuboso y puede llover a ratos y en buena parte de Álava también estará nublado, aunque la probabilidad de lloviznas será menor. Durante la segunda mitad del día llegarán las tormentas, que podrían tomar un cariz más severo en la mitad oriental.