El viento sur subirá las temperaturas a los 32 grados este domingo en el sur de Euskadi

BILBAO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en el País Vasco ambiente soleado con algunos intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día.

A medida que avance la tarde se irán formando nubes de evolución, y no se descartan chubascos tormentosos en puntos del interior. El viento soplará de componente sur por la mañana en el interior, ayudando a que suban las temperaturas máximas hasta los 30-32 ºC. En la costa el ambiente será más suave gracias a la brisa.

Las temperaturas máximas en las capitales vascas serán de 32 grados en Vitoria, 30 en Bilbao y 28 grados en San Sebastián.