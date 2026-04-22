Viento del sur y temperaturas veraniegas, este jueves en Euskadi

Cielos con nubes a primeras horas en Euskadi (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi viento del sur y temperaturas veraniegas en la mitad norte, que alcanzarán los 28 grados.

El cielo estará poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas. Por la tarde-noche se puede formar algo de nubosidad de evolución en las comarcas más interiores.

El viento soplará de componente sur, con brisa por la tarde en la costa. En la vertiente cantábrica las máximas subirán de manera notable, siendo el ascenso más contenido en la mediterránea. Se esperan máximas de 27-28 grados en la costa y de 26 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 grados del interior y los 13 grados en la costa.