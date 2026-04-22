Vigilantes de seguridad se concentran este jueves ante Metro Bilbao para exigir "más protección" frente a agresiones

BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de seguridad privada se concentrarán este jueves ante la sede de Metro Bilbao en la capital vizcaína para exigir "más protección" tras "los últimos episodios de violencia" sufridos por vigilantes, según ha informado CC.OO. de Euskadi.

La protesta se desarrollará frente a las oficinas centrales de Metro Bilbao a partir de las once y media de la mañana para denunciar las últimas agresiones a trabajadores del sector, entre ellas, la reciente "brutal agresión" a dos vigilantes en la estación de Urduliz, donde "fueron atacados salvajemente por un grupo de nueve grafiteros mientras realizaban su labor".

Desde CCOO de Euskadi han denunciado que "este tipo de hechos no son aislados" y evidencian una situación "cada vez más insostenible" para un colectivo que desarrolla su trabajo "en condiciones de riesgo en espacios y servicios esenciales para la ciudadanía".

El sindicato ha lamentado que las agresiones al personal de seguridad privada se repiten en ámbitos como Metro Bilbao, Renfe, Euskotren, ETS (Eusko Trenbide Sarea), hospitales, supermercados y otros muchos centros de trabajo.

Según ha remarcado, los vigilantes "no pueden seguir jugándose la vida mientras prestan un servicio fundamental para garantizar la seguridad de la ciudadanía". Por ello, ha reclamado a las empresas y entidades responsables que "adopten de manera inmediata más medidas de seguridad y que doten al personal de más medios de protección" que sean "eficaces".

En concreto, ha exigido a Metro Bilbao, I-SEC Aviation y Prosegur "un refuerzo real de la seguridad y la dotación de spray gel-pimienta" para que los vigilantes "puedan desempeñar su trabajo con mayores garantías".