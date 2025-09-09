La violinista guipuzcoana Nerea Arriola recibe la beca Nicanor Zabaleta 2025

SAN SEBASTIÁN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha concedido la beca Nicanor Zabaleta, destinada a la formación de jóvenes instrumentistas de cuerda, a la violinista guipuzcoana Nerea Arriola Mendieta (Mendaro, 2002).

Esta línea de ayuda, que cuenta con un presupuesto de 14.000 euros, forma parte del Plan Estratégico de Becas 2024- 2027, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de jóvenes intérpretes de violín, viola, violonchelo, arpa o contrabajo, facilitando su acceso a formaciones especializadas de alto nivel, según han recordado desde la institución foral.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha subrayado que "apoyar desde lo público la formación de nuestros jóvenes músicos es una apuesta decidida por el futuro de la cultura".

"Gipuzkoa cuenta con un talento musical extraordinario y queremos ofrecerles las oportunidades necesarias para que puedan desarrollarse plenamente y proyectarse internacionalmente. Con esta beca honramos la memoria de Nicanor Zabaleta, y reforzamos nuestro compromiso con las nuevas generaciones", ha señalado.

Nacida en Mendaro, Nerea Arriola inició sus estudios de violín a los cinco años. Tras completar el Grado en Musikene con Matrícula de Honor, ha continuado su formación en la International Menuhin Music Academy de Rolle (Suiza), bajo la tutela de maestros como Renaud Capuçon, Oleg Kaskiv y Guillaume Chillemme. Su próximo objetivo es cursar el Máster en Interpretación de Violín en la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU).

Ha sido galardonada en concursos internacionales en España, Portugal, Bruselas y Polonia, y recientemente obtuvo el XIII Concurso Internacional Peregrinos Musicales de Santiago de Compostela (2023).

Como intérprete, ha actuado en auditorios de prestigio como el Auditorio Nacional de Madrid, Stadtcasino de Basilea, Victoria Hall de Ginebra o el KKL de Lucerna, y ha formado parte de festivales como el Pablo Casals de Prades, Gstaad Menuhin Festival o Festival de Pâques d'Aix-en-Provence.

Con esta beca, Nerea Arriola podrá continuar su desarrollo artístico internacional, "consolidando su trayectoria como una de las jóvenes violinistas con mayor proyección del panorama guipuzcoano y europeo", han destacado desde la Diputación.