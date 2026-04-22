Vitoria acepta cerca del 72% de las alegaciones y recursos presentados contra el recargo del IBI por vivienda vacía

Vista aérea de Vitoria-Gasteiz - VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha estimado 2.433 de las 3.385 alegaciones y reclamaciones presentadas en total contra el recargo del 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por vivienda vacía, correspondiente a 2025, lo que supone cerca del 72% del total.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en la Comisión de Hacienda el concejal responsable del área, Jon Armentia, quien ha explicado que "las alegaciones y reclamaciones aceptadas correspondieron a inmuebles cuyos titulares acreditaron encontrarse en alguno de los supuestos recogidos en el artículo 16 bis de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto".

Entre esos supuestos figuraban las viviendas incluidas en una herencia durante los dos años posteriores al fallecimiento de su titular, inmuebles cuya titularidad correspondía a personas empadronadas en residencias de mayores y viviendas en obras de reforma en la fecha de devengo del impuesto.

Asimismo, en 2025 se desestimaron las reclamaciones referidas a 952 inmuebles donde no se dieron ninguna de las circunstancias previstas en la normativa municipal para dejar sin efecto la aplicación del recargo.

Con todo ello, el concejal de Hacienda ha especificado que el recargo del IBI se aplicó a 5.387 inmuebles por un importe global de 722.121 euros durante el pasado ejercicio.

TASA DE BASURAS

Jon Armentia también ha dado cuenta de las 1.615 reclamaciones presentadas en 2025 contra la nueva tasa de basuras, de las que 203 fueron aceptadas por distintos motivos. Entre las principales razones figuran la "presentación y justificación de ceses no declarados en actividades económicas", así como casos justificados en los que procedía la aplicación de beneficios fiscales de carácter medioambiental.

En este concepto, el edil socialista ha señalado que el importe de la recaudación de la tasa de basuras fue de algo más de 19,4 millones de euros.