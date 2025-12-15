Vitoria acoge 'Dos épocas, dos maneras de ilustrar', un diálogo entre el ilustrador Carlos Sáenz de Tejada y su nieta

Presentación de la exposición 'Dos épocas, dos maneras de ilustrar', que reúne por primera vez en la ciudad la obra de dos miembros de la familia Sáenz de Tejada. - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

VITORIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz acoge la exposición 'Dos épocas, dos maneras de ilustrar', que reúne por primera vez en la ciudad la obra de dos miembros de la familia Sáenz de Tejada: el ilustrador y cartelista Carlos Sáenz de Tejada (1897-1958) y su nieta, la artista polifacética Judith Sáenz de Tejada (1961).

Según ha informado la Diputación Foral de Álava en un comunicado, la muestra propone un diálogo entre dos trayectorias separadas por décadas, pero unidas por una misma sensibilidad hacia el dibujo como lenguaje. Se trata de dos modos de entenderlo, y muestra cómo, en sus múltiples formas, continúa siendo una herramienta poderosa para comunicar, emocionar y narrar.

La muestra permanecerá abierta desde este lunes hasta el 25 de abril de 2026, y permitirá conocer, además, la evolución de algunas de las formas de trasladar el dibujo a las páginas de los libros a lo largo del último siglo.

LOS DOS ARTISTAS

Carlos Sáenz de Tejada fue una figura destacada del panorama artístico de la primera mitad del siglo XX. Su obra se caracteriza por una profunda comprensión psicológica de personajes y ambientes, y por la capacidad de impactar desde la primera mirada.

Nacido en Tánger y vinculado familiarmente a Laguardia, donde la familia posee una casa solariega, su producción se sitúa entre las más representativas de la ilustración gráfica española. Su nombre forma parte de una tradición que hunde sus raíces en Rioja Alavesa, con un linaje documentado desde el siglo XVI.

La exposición incorpora la obra de su nieta, Judith Sáenz de Tejada, que ha construido un universo creativo propio a través de diversas disciplinas. Nacida en 1961, Judith Sáenz de Tejada Gorman representa otra forma de entender la ilustración: más narrativa, lúdica y vinculada a la divulgación cultural.

Muy unida a Laguardia, donde ella misma ha desarrollado parte de su actividad creativa y vinculada al enoturismo, Judith ha sabido transformar ese entorno en una fuente de inspiración. Muchos de sus personajes y relatos gráficos nacen precisamente de esa relación cercana con el territorio, con sus paisajes y sus historias.