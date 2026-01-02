Vitoria activará el Plan de Emergencia en fase de premeergencia este sábado ante la previsión de nieve

Archivo - Paseantes cubiertos de nieve el pasado mes de noviembre en Vitoria. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria activará a las 18.00 horas de este sábado, 3 de enero, el Plan de Emergencia Municipal por nevadas en fase de preemergencia, ante las previsiones de nieve para este fin de semana.

Según ha explicado, en esta fase se comprueban los recursos disponibles, como equipos quitanieves o stock de fundentes, y se coordinan todos los servicios municipales implicados, además de avisar al personal que puede ser movilizado, entre otras cuestiones.

Desde el Departamento de Seguridad del Ayuntamiento de la capital alavesa han recordado que una de las principales recomendaciones ante el aviso amarillo por nieve para el sábado y el domingo es evitar, en la medida de lo posible, el uso del vehículo privado.