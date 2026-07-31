Vitoria aprueba el proyecto de ordenanza que podrá convertir mil locales en viviendas en planta baja

Vista aérea de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado el nuevo proyecto de ordenanza municipal para la conversión de hasta mil locales en vivienda y vivienda-taller en planta baja en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Con este paso, dado este viernes por la Junta de Gobierno Local, el proyecto de ordenanza empieza su recorrido y proceso de tramitación hasta llegar a la definitiva aprobación en Pleno y posterior entrada en vigor.

El concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda, Borja Rodríguez, ha señalado que la ordenanza "defiende la función social de la vivienda e impulsa la regeneración urbana, dado que hasta mil locales podrán convertirse en domicilios en planta baja".

"Incluimos la fórmula de vivienda-taller, lo que facilitará una alternativa habitacional que reducirá los desplazamientos urbanos. Es, sin duda, una ordenanza adecuada para una Vitoria-Gasteiz volcada en la creación de vivienda asequible", ha explicado.

La futura ordenanza garantiza en su articulado que toda vivienda o vivienda-taller que se implante en planta baja deberá cumplir las condiciones de habitabilidad, salubridad, accesibilidad y calidad establecidas en el Decreto 80/2022, de 28 de junio, de condiciones mínimas de habitabilidad y diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales del País Vasco, modificado por el Decreto 55/2026, de modificación urgente de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda, y el resto de la normativa sectorial y técnica aplicable.

En el contenido de la ordenanza se establecen las condiciones para la transformación de locales comerciales en viviendas en determinadas zonas residenciales; a la vez que se establecen calles reservadas, calles de especial interés comercial donde se prioriza el tejido comercial vinculado a ejes importantes de tránsito y uso del espacio público, preservando y favoreciendo la ciudad de usos mixtos en todos los barrios.

ZONAS EXCLUIDAS

"Se protegerán las principales calles comerciales, por lo que excluirá de la transformación al Casco Medieval, el Ensanche, buena parte de Arriaga y zonas sin consolidar de Salburua y Zabalgana. En el resto de Vitoria-Gasteiz se protegerán también las arterias principales", ha detallado Rodríguez.

Los locales autorizados para su transformación deberán acumular al menos siete años desde la obtención de la licencia de primera ocupación y, una vez llevadas a cabo las obras necesarias para su adecuación, "deberán destinarse a domicilio habitual y permanente del titular, por lo que se prohibirá que se destinen a segunda vivienda o cualquier otro uso".