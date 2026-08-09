Vitoria despide esta noche sus fiestas de la Virgen Blanca con la subida de Celedón

Bajada del Celedón durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ 2026, a 4 de agosto de 2026, en Vitoria-Gasteiz. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz despedirá esta noche sus fiestas patronales en honor a la Virgen Blanca con la Subida de Celedón en la plaza de la Virgen Blanca para regresar a la torre de la iglesia de San Miguel, en un acto en el que participan la Banda Municipal de Música y la pirotecnia Valecea, encargada de lanzar la traca final de las fiestas. Posteriormente, se celebrará la tradicional 'Procesión de las Velas' que la Cuadrilla de Blusas y Neskas Karraxi organiza cada año.

La capital alavesa inició el pasado día 4, con la Bajada de Celedón, sus fiestas patronales, para las que se ha diseñado un programa de más de 400 actividades programadas durante estos seis días en distintos espacios.

Las fiestas viven este domingo su última jornada, en la que durante la mañana se ha podido disfrutar de pelota vasca, herri kirolak, jotas o un espectáculo infantil, entre otras actividades. El concierto 'Fin de fiesta' de la Banda Municipal de Música, una bertso-saioa con Maddi Agirre, Danel Herrarte, Joanes Illarregi y Miren Artetxe y la despedida de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas con bandas de gaiteros son otras de las propuestas de este último día de fiestas.

Además del tradicional paseíllo de las Cuadrillas de Blusas y Neskas, para esta tarde y noche se han programado conciertos de AC The Band y de Disolventex, bailes con la Orquesta Maran, la Dantza Plazan de la Blanca 2026, la actuación de Les Testarudes y Skabidean, el concierto con Destrangis, tributo a Estopa, y la música de la orquesta Jamaica Show.

A partir de la una de la madrugada, se llevará a cabo a la Subida de Celedón, acompañado con la Banda Municipal de Música, y la traca final, que correrá a cargo de la Pirotecnia Valecea. Posteriormente, se realizará el homenaje de despedida a Celedón y procesión de las velas.