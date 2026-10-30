Vitoria destina 10.000 euros a financiar los incentivos a los conductores de los viajes en coche compartido

Servicio de 'carpooling' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado un convenio de colaboración con la empresa Hoop Solutions para fomentar los desplazamientos en coche compartido. El acuerdo contempla una aportación inicial de 10.000 euros con la que se financiarán los incentivos económicos que recibirán las personas que compartan su vehículo con otros pasajeros.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha indicado en rueda de prensa que se trata de un nuevo paso para dar continuidad al servicio de 'carpooling', que comenzó a probarse en la ciudad en agosto de 2023, de la mano del Centro de Estudios Ambientales (CEA).

Tras los "buenos resultados" de aquella experiencia, el Ayuntamiento ha decidido consolidar el servicio mediante un nuevo contrato, ya adjudicado a Hoop Solutions, que pondrá a disposición de la ciudadanía una plataforma digital para organizar los viajes.

Las personas que realizan un desplazamiento habitual en coche podrán ofrecer las plazas que tengan libres para que otras personas que hagan un recorrido similar puedan viajar con ellas. Las personas conductoras recibirán un incentivo municipal de 0,90 euros por pasajero y viaje compartido dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz.

Por su parte, los pasajeros pagarán 0,60 euros por los trayectos de hasta ocho kilómetros. En los recorridos de mayor distancia, el conductor podrá establecer un precio por trayecto o por kilómetro, con un máximo de 0,18 euros por kilómetro.

El servicio contempla también otros incentivos vinculados a los Certificados de Ahorro Energético (CAE), que permiten obtener un beneficio económico del ahorro de energía conseguido al compartir vehículo.

Posteriormente, en una nota, la concejala de Movilidad, Izaskun Reyes, ha señalado que "hay muchas personas que cada mañana hacen prácticamente el mismo recorrido para ir a trabajar, cada una en su coche", por lo que la iniciativa busca "ponérselo más fácil para que puedan compartir esos desplazamientos". "Es una forma de aprovechar mejor los vehículos, reducir el tráfico y también ahorrar en los gastos del viaje", ha valorado.

COCHE COMPARTIDO

Según ha destacado Reyes, el coche compartido resulta especialmente útil para los desplazamientos al trabajo, "sobre todo hacia los polígonos industriales y otros centros de actividad, donde muchas personas siguen dependiendo del vehículo privado".

La plataforma permitirá organizar también viajes con origen o destino en Vitoria-Gasteiz, aunque los incentivos financiados directamente por el Ayuntamiento se aplicarán a los desplazamientos realizados dentro del municipio.

La iniciativa forma parte de las medidas del 'Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2026-2030', que contempla el impulso del coche compartido entre las alternativas, para reducir el número de vehículos que circulan con una sola persona.