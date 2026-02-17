Vitoria-Gasteiz acoge la 22ª edición de la Muestra Suncine entre el 24 de febrero y el 12 de marzo

VITORIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cívico Aldabe de Vitoria-Gasteiz acogerá la 22ª edición de la Muestra Suncine, dedicada al cine medioambiental, entre el 24 de febrero y el 12 de marzo. Esta iniciativa permitirá al público vitoriano visionar el palmarés completo del 32º Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente, incluido un documental preseleccionado para los Oscar, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este año el programa incluye ocho documentales, que se distribuirán en seis sesiones los días 24 y 26 de febrero y 3, 5, 10 y 12 de marzo. Se podrán visionar los Soles de Oro al Mejor Documental Internacional y al Mejor Documental Español, junto con los premios de las secciones 'Miradas' y 'Monarca', configurando un recorrido completo por las obras más destacadas de la última edición de Suncine.

Entre las películas programadas sobresale 'Yanuni', 'Sol de Oro al Mejor Documental Internacional', que ha sido recientemente seleccionada en la shortlist de los Oscar 2026, consolidándose como uno de los documentales ambientales más relevantes del panorama cinematográfico actual.

La película, dirigida por Richard Ladkani, es una coproducción de Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Australia basada en el extraordinario viaje de Juma Xipaia, lideresa indígena de la Amazonía brasileña que, desde una remota aldea en territorio Xipaya, ha llegado a la primera línea mundial de la justicia climática.

Las proyecciones tendrán lugar del 24 de febrero al 12 de marzo en el Centro Cívico Aldabe a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.