Vitoria-Gasteiz acoge entre el 27 de febrero y el 8 de marzo la 'I Semana de la Croqueta de Álava'

El concurso permitirá todo tipo de ingredientes y elaboraciones - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá entre el 27 de febrero y el 8 de marzo la 'I Semana de la Croqueta de Álava', una iniciativa que busca potenciar en la hostelería del territorio a través de un 'pintxo' clásico.

El plazo para participar en esta propuesta concluye el próximo viernes, 6 de febrero, y los hosteleros que se sumen a la iniciativa medirán sus fuerzas para optar a la mejor croqueta del territorio, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un comunicado.

El concurso permitirá todo tipo de ingredientes y elaboraciones, pudiéndose presentar croquetas tradicionales o innovadoras y también versiones sin gluten ni lactosa. Una vez terminada la fase de degustación de la 'Semana de la Croqueta', las doce croquetas finalistas serán convocadas a la final del concurso, que se celebrará el 9 de marzo, a las 16.00 horas, en el Aula de Cocina del Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz.

Al término de la final, la organización entregará los premios en sus distintas modalidades. Esta iniciativa está promovida por la empresa Harinas Urdanoz y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco y SEA Hostelería.

La croqueta ganadora de este certamen conseguirá un pase directo para la final del 'Campeonato de Kroketas de Euskal Herria', que celebra anualmente en Vitoria-Gasteiz 'Kroketak.eus', un proyecto emprendedor cuyo obrador se encuentra en el Semillero de Empresas Municipal de Jundiz y ofrece sus productos en el Mercado de Abastos.

La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares, ha mostrado su confianza en que este concurso contribuya a "dinamizar y dar visibilidad a los establecimientos de hostelería" de la capital alavesa.