Vitoria-Gasteiz acogerá el Campeonato de España de Natación para personas con Discapacidad Intelectual en 2026

VITORIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz será la sede del Campeonato de España de Natación para personas con Discapacidad Intelectual, que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en las piscinas cubiertas del Complejo Deportivo de Mendizorrotza.

Según ha trasladado en rueda de prensa la alcaldesa, Maider Etxebarria, la competición reunirá a 300 deportistas procedentes de más de medio centenar de clubes de todo el país y está organizada por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), la Federación Vasca de Deporte Adaptado y el Ayuntamiento de la capital alavesa.

Por primera vez, el Campeonato se celebrará en el País Vasco y Vitoria relevará a Las Palmas de Gran Canaria como ciudad anfitriona. Para Etxebarria, "más allá del carácter competitivo, esta cita representa el compromiso con la visibilización y la integración de las personas con discapacidad a través del deporte".

"Hablamos de oportunidades para que 300 nadadores de nuestro país muestren su esfuerzo, su capacidad de superación y su talento en un entorno competitivo que muchas veces no tienen la oportunidad de disfrutar", ha destacado.

La alcaldesa ha señalado que este campeonato "es una forma de decir alto y claro que la inclusión también se nada, se entrena, se compite y se celebra". Será, además, "una ocasión para mostrar la calidad de nuestras instalaciones deportivas, reforzar nuestro compromiso como ciudad con la igualdad de oportunidades y compartir nuestra ciudad con quienes nos visiten", ha añadido.

"IMPULSO A LA CIUDAD"

Este Campeonato de España de Natación es la cita más importante del año en la especialidad, otorga títulos oficiales y actúa como referencia para lograr marcas mínimas homologadas y para la evaluación técnica de FEDDI de los deportistas con vistas a futuras citas internacionales.

Se estima que el evento atraerá a cerca de 600 personas, entre deportistas, cuerpos técnicos y acompañantes, lo que también supondrá un "impulso para la actividad económica y turística de la ciudad" durante los días previos y posteriores a la competición.