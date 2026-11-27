Una persona consulta su teléfono móvil - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la adjudicación del contrato de desarrollo e implantación de la carpeta ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la empresa Teknei Digital SA, por un importe de 160.200 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Según ha trasladado la concejala de Modernización de la Administración, Sonia Díaz de Corcuera, la carpeta ciudadana tiene como objetivo "facilitar la relación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento haciendo los tramites más sencillos y ofreciendo un único punto de acceso a datos, expedientes y servicios".

Esta herramienta se concibe como un espacio digital único de relación con la ciudadanía, que permita el acceso personalizado, seguro y centralizado a la información administrativa y servicios electrónicos de carácter municipal.

En este sentido, la Carpeta Ciudadana integrará, por ejemplo, la consulta del estado de expedientes, acceso a notificaciones y comunicaciones, gestión de datos personales y gestión de las citas programadas.

El cumplimiento de las normativas de seguridad , la protección robusta de datos personales y su integración con otros sistemas municipales y la Carpeta ciudadana de Euskadi serán también requisitos indispensables.