La Vitoria-Gasteiz Araba Film Commission se presenta a nivel internacional en Fitur 2026

Presentación de la Vitoria-Gasteiz Araba Film Commission en Fitur

VITORIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 46ª edición de Fitur ha acogido esta tarde en el recinto Ifema de Madrid la presentación a nivel internacional de la Vitoria-Gasteiz Araba Film Commission, de mano de la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares, del director foral de Desarrollo Económico e Innovación, Ander Larrinaga, y del productor de la serie 'Innato', Álvaro Benítez.

Durante su presentación, Nanclares ha subrayado la "versatilidad" de Vitoria-Gasteiz y Álava a la hora de acoger producciones audiovisuales, al contar con "una gran variedad de impactantes paisajes únicos y versátiles adaptables, incluso a las producciones más exigentes".

"Contamos desde cascos históricos de leyenda con imponentes palacios hasta valles verdes flanqueados por los típicos caseríos vascos, sin olvidarnos de los viñedos de Rioja Alavesa y sus impresionantes bodegas y el encanto a veces inquietante de nuestros embalses. Por tanto, somos el escenario perfecto para cualquier historia", ha subrayado la concejala.

Por su parte, Larrinaga ha destacado los "pasos decisivos para reforzar el posicionamiento de Vitoria-Gasteiz y Álava como destino competitivo para los rodajes", a través de la "palanca fundamental" de los incentivos fiscales que "aportan seguridad, mejoran la viabilidad de los proyectos y permiten competir para atraer producciones que generan empleo, actividad económica y proyección internacional".

"Ahora toca seguir dando pasos para que sea cada vez más fácil y mejor rodar aquí: simplificar trámites, mejorar la atención y la logística, y facilitar la llegada de películas de todo el mundo. Por eso es una gran noticia la puesta en marcha de la Film Commission", ha señalado.

Por su lado, el productor Álvaro Benítez ha narrado su experiencia rodando en tierras alavesas 'Innato', una serie que cuenta con Imanol Arias y Elena Anaya como protagonistas y que ya puede verse en 'Netflix'. Su testimonio se ha complementado con un vídeo, en el que caras tan populares como Belén Rueda, Juanma Bajo Ulloa, Patricia López Arnaiz y Enero Sagardoy han contado las bondades de rodar en Vitoria-Gasteiz y Álava.

La Araba Film Commission ofrece a las productoras ayuda en la búsqueda de localizaciones, asesoramiento y gestión de permisos ágil y eficaz. Además, les pone en contacto con profesionales y empresas locales que cuentan con una amplia experiencia en proyectos nacionales e internacionales y les asesora en materia de financiación.

RODAJES EN 2025

Vitoria-Gasteiz y Álava registraron un total de 299 días de rodaje en 2025, lo que supone un incremento del 14% respecto al año anterior. El total de proyectos materializados ascendió a 37, entre los que se incluyen los largometrajes 'Sacamantecas', 'Gaua', Cuerpos locos', 'La Luz' y 'The night house', entre otros.

Respecto a las series rodadas en tierras alavesas, se encuentran 'Innato', 'Kraken', 'La coleccionista', las series británicas 'The Teacher', 'Girl taken' y 'nº1 Fan', y una serie documental de corte 'True Crime'.