Vitoria-Gasteiz atendió a más de cien menores de edad en riesgo de desprotección moderada en 2025

VITORIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz atendió a más de cien menores de edad en riesgo de desprotección moderada en los ocho centros socioeducativos municipales durante el pasado 2025, dentro de un programa de preservación familiar dirigido a niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años, donde se les proporciona apoyo y acompañamiento socieducativo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la licitación de la gestión de tres de esos ocho centros durante los dos próximos años, por un importe cercano a 1,3 millones de euros.

El Servicio municipal de Infancia y Familia cuenta con seis centros socioeducativos en diferentes zonas de la ciudad. A ellos se suman, el centro socioeducativo prelaboral y el centro socioeducativo para adolescentes, para un total de ocho.

La intervención educativa desarrollada por los educadores sociales en los centros se complementa con la atención social y psicológica por parte de las profesionales municipales, ofreciendo también asesoramiento, apoyo e intervención psicosocial a toda la familia, de cara a posibilitar la asunción de los roles parentales en su integridad.

Estos últimos años se ha ido incrementando el número de plazas para dar respuesta a las necesidades que se van detectando, reducir las listas de espera y sobre todo rentabilizar al máximo estos recursos. En 2025, el Ayuntamiento atendió con este programa a 102 personas menores de edad.

El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha indicado que "el abordaje de esta situación con programas de preservación familiar se configura como el más idóneo para realizar un trabajo educativo a nivel individual, grupal y comunitario".

"Priorizamos siempre la atención integral de las personas menores de edad y cuidamos de su bienestar emocional, a la vez que creamos un vínculo de confianza con sus padres y madres que nos permite potenciar sus fortalezas para afrontar las dificultades en la crianza y educación de sus hijos e hijas", ha valorado.

OBJETIVOS

El Departamento de Políticas Sociales ha destacado que los objetivos de estos centros son: mantener la unidad familiar, previniendo la separación del niño, niña o adolescente del ambiente familiar, finalizar o paliar la situación de desprotección y establecer las condiciones necesarias para evitar su reaparición.

Asimismo, se pretende capacitar a los padres, madres o personas que ejercen la tutela para el adecuado ejercicio del rol parental, aportar a los niños, niñas y adolescentes un entorno estimulante y normalizado, y reparar las secuelas que la desprotección haya podido provocar.

Por otra parte, el fin es promover el desarrollo personal y la educación integral de las personas menores de edad y reforzar la capacidad de la familia para enfrentarse de manera eficaz a los problemas y dificultades surgidas en la crianza y educación de sus hijos e hijas y al manejo de las situaciones de estrés.