Vitoria-Gasteiz capta 42,1 millones de euros de fondos 'Next Generation' para un total de 151 proyectos

Maider Exebarria - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha captado un total de 42,1 millones de euros de los fondos europeos 'Next Generation', creados por la Unión Europea para impulsar la recuperación económica tras la crisis de la covid-19, a través de 23 convocatorias que han servido para poner en marcha 151 actuaciones, con el objetivo de "acelerar la transformación de la ciudad hacia un modelo más sostenible e innovador".

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha calificado de "sobresaliente" el trabajo realizado, ya que, en la actualidad, el grado de ejecución de las ayudas concedidas alcanza el 86%, un porcentaje que evidencia "el alto nivel de cumplimiento y la eficacia en la gestión de los proyectos en marcha".

Entre las actuaciones ya ejecutadas al 100%, figuran el 'Programa de Reactivación del Comercio', la apertura de la Oficina de Transformación Comunitaria, la instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios municipales y el 'Plan de Digitalización Turística'. Otros proyectos se encuentran en su "recta final", como la naturalización de la calle Los Herrán (98%), el 'Plan LEAP' de apoyo al comercio local y el proyecto 'Vitoria-Gasteiz Green Mobility Next' (97%), entre otros.

El proyecto que mayor financiación ha captado es 'Green Mobility Next', con 11,4 millones de euros destinados al desarrollo de diez acciones estratégicas, entre ellas, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la ampliación de la red ciclista, la extensión de la OTA y la creación del 'hub' logístico de última milla en San Martín.

Etxebarria ha subrayado también los 7,9 millones de euros obtenidos por Amvisa para la mejora de la gestión del agua mediante tecnologías digitales avanzadas, así como los 5,3 millones correspondientes a los planes de sostenibilidad turística, que incluyen actuaciones como la reforma de la Plaza Martin Ttipia, la instalación de red wifi en el Casco Medieval, mejoras en la conectividad del Anillo Verde y la consolidación estructural del Palacio Maturana Verástegui.

"IMPORTANTE ESFUERZO"

La alcaldesa ha señalado que la captación y ejecución de los fondos 'Next' ha supuesto un "importante esfuerzo y una alta implicación del personal municipal para tramitarlos correctamente y cumplir con el elevado nivel de exigencia y los estrictos estándares que requieren este tipo de convocatorias".

En este sentido, ha manifestado que diez departamentos municipales participan en la gestión y tramitación de los 218 expedientes administrativos derivados de las diferentes convocatorias y, para ello, se han celebrado más de 80 reuniones de coordinación.

De las 151 actuaciones impulsadas, 115 ya están finalizadas, lo que demuestra el "alto grado de cumplimiento" de los compromisos adquiridos con Europa. "El Ayuntamiento continuará trabajando para aprovechar al máximo cada euro de financiación europea y para que todo esto se traduzca en oportunidades de desarrollo y bienestar", ha concluido la alcaldesa.

Por palancas, las mayores cuantías se concentran en Agenda Urbana y Rural, con 19,3 millones; Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes, con 9,8 millones; y Modernización y Digitalización del Tejido Industrial, con 9,3 millones.