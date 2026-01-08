Vitoria-Gasteiz desactiva el plan de emergencias por nevadas

Nevada en Vitoria-Gasteiz - Carlos González - Europa Press

VITORIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha desactivado el plan municipal de emergencias por nevadas "una vez revisadas las últimas previsiones meteorológicas", ya que este jueves, según Euskalmet, habrá temperaturas más suaves en la capital alavesa, con mínimas de 3 grados centígrados y máximas de 8.

Por otro lado, y tras varios días de complicaciones en las carreteras alavesas debido al temporal, la red viaria alavesa ha recuperado la normalidad con todas las carreteras abiertas, manteniendo la precaución en los puertos de montaña de Herrera y Opakua por pavimento deslizante por hielo o nieve.