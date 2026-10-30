Vitoria-Gasteiz destina 400.000 euros para respaldar las actividades de las entidades deportivas de la ciudad

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la convocatoria de subvenciones deportivas, para destinar un total de 400.000 euros a respaldar las actividades deportivas de las entidades sin animo de lucro.

En rueda de prensa, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha destacado que su objetivo es "reforzar el tejido deportivo de la ciudad y contribuir a la organización de actividades físico-deportivas, especialmente las que tiene carácter recreativo y popular", para apoyar a las entidades deportivas.

Entre otras cuestiones, Etxebarria ha dado cuenta también de la subvención aprobada de 74.000 euros para las comparsas de carnavales en 2027, de cara a coordinar los trabajos previos al Carnaval, que se desarrollará del 2 al 9 de febrero. La regidora ha precisado que la federación agrupa a un total de 29 comparsas y asociaciones de los diferentes barrios de la ciudad.