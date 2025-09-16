La iniciativa se basa en el trabajo conjunto del centro cívico con el centro de salud de cada barrio

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz opta en Viena a los 'Premios europeos a la Innovación Política 2025' por el programa 'Receta centro cívico', en la que el personal del centro de salud "prescribe a sus pacientes una receta que consiste en acudir al centro cívico para que este le facilite la realización de una actividad que, a su vez, le ayude a conseguir su bienestar físico y emocional".

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado que la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, acudirá este miércoles a Viena para participar en la gala, en la que se darán a conocer los proyectos galardonados en la edición 2025 de los 'Premios europeos a la Innovación Política'.

La capital de Euskadi opta con el programa 'Receta centro cívico', iniciativa basada en el trabajo conjunto del centro cívico y el centro de salud en los barrios de Salburua y Zabalgana.

La iniciativa, puesta en marcha en Vitoria-Gasteiz en 2023, es finalista en esta edición de los premios dentro de una de las ocho secciones contempladas, en concreto la denominada Salud pública y sociedad del envejecimiento.

En el encuentro en la capital austriaca se pretende realizar "un reconocimiento a la excelencia, inspirar nuevas ideas, realizar un intercambio e impulsar transformaciones significativas en la calidad de vida de la ciudadanía europea".

Su objetivo es "crear una base de datos con las mejores prácticas, premiando iniciativas que abordan desafíos actuales con soluciones innovadoras" y "poner en valor ideas audaces y vanguardistas, liderazgos valientes y soluciones prácticas que tienen un impacto real".

Fernández de Landa ha señalado que "solo ser finalistas supone un fuerte impulso para esta iniciativa conjunta entre el Ayuntamiento y Osakidetza, que persigue lograr una comunidad en la que todos vivamos mejor". "Traigamos o no el premio para Vitoria-Gasteiz, el reconocimiento que supone nos da más fuerzas para seguir reforzando el proyecto y para intentar desarrollarlo en más barrios en colaboración con Osakidetza", ha añadido.

Los VIII 'Premios europeos a la Innovación Política 2025' son otorgados por el organismo denominado Capital europea de la Democracia y el Instituto Europeo de Innovación Política, y están auspiciados por el Parlamento Europeo y la Secretaría general del Consejo de Europa.

"BENEFICIOS PALPABLES"

El Ayuntamiento ha explicado que, en el caso de Zabalgana, barrio en el que se puso en marcha en primera instancia este programa, "los beneficios están siendo palpables en grupos que funcionan con éxito". Al respecto, ha puesto como ejemplo el círculo de mujeres, el espacio de relajación, el grupo de mujeres con problemas de soledad y los talleres de salud.

"Partimos de la base de que estar sano va más allá de la ausencia de enfermedad. Se trata de conseguir también el bienestar emocional, la participación activa en la comunidad, la realización de actividades preventivas y otros factores que hacen a las personas sentirse bien", ha expresado la concejala.

Fernández de Landa ha comentado que "los centros cívicos recogen las vivencias que llegan a los centros de salud y ofrecen soluciones de todo tipo para lograr el bienestar, conectando las necesidades con los recursos públicos existentes".

"Se ha constatado que las actividades que se organizan tras escuchar a los profesionales de la salud permiten la disminución de las recetas médicas y su sustitución por actividades gratificantes y muy beneficiosas para la salud", ha valorado.

A la final concurren 80 proyectos de toda Europa -de los más de 300 presentados- en ocho categorías. De total, 14 proceden del Estado español. Y en lo relativo a la categoría en la que está encuadrado 'Receta centro cívico', hay un total de 10 finalistas de varios países europeos. Cabe destacar que los proyectos que han pasado a la final han sido elegidos por un jurado compuesto por un millar de personas representativas de la diversidad de la ciudadanía europea.

En la cita de Viena, actual 'Capital Europea de la Democracia', se reunirán líderes locales, responsables políticos, agentes innovadores de la sociedad civil, representantes del sector empresarial y otros, procedentes de toda Europa.