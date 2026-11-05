Vitoria-Gasteiz recibe el premio como municipio más valorado por la calidad de sus servicios sociales

La Asociación estatal de directoras y gerentes de Servicios Sociales reconoce al Ayuntamienot de Viitoria-Gasteiz - AYTO. VIITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha recibido este jueves el premio de la Asociación estatal de directoras y gerentes de Servicios Sociales, en la modalidad de Institución Pública, por contar con los servicios sociales municipales mejor valorados en España.

El galardón ha sido entregado a los cinco municipios que han obtenido las puntuaciones más altas tras la aplicación del Índice DEC Local en Servicios Sociales: Vitoria-Gasteiz, Barcelona, Valladolid, Montilla y Fuenlabrada. En concreto, la capital vasca ha conseguido el primer puesto.

El reconocimiento pone en valor el trabajo desarrollado por los servicios sociales municipales y el compromiso de Vitoria-Gasteiz con la justicia social, la inclusión y la atención a las personas que más apoyo necesitan. La concesión del premio se ha acordado por unanimidad de la asociación y se basa en un análisis de más de treinta indicadores objetivos y datos oficiales que evalúan los servicios sociales de los municipios españoles de más de 20.000 habitantes.

En palabras de Álvaro Revilla, coordinador de estudios de la asociación profesional que concede el galardón, "Vitoria-Gasteiz ha obtenido un resultado excelente en el ranking de puntuación. En concreto, obtuvo la mejor nota de todos los municipios".

También ha explicado que en el análisis se valora la garantía de derechos, el presupuesto dedicado y la oferta de servicios. De hecho, el Ayuntamiento dedica el 12,91% de su presupuesto de este año al Departamento de Políticas Sociales. Es decir, casi 13 de cada 100 euros del presupuesto se destinan a Servicios sociales.

El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha destacado la importancia de este reconocimiento para la ciudad y para los 550 profesionales municipales profesionales que trabajan cada día en la atención social y los más de 1.400 en contratos de prestación de servicios que realizan.

"Este premio es un orgullo para Vitoria-Gasteiz, porque valora el servicio que ofrecemos a personas, familias y realidades que necesitan una respuesta cercana, eficaz y digna. Nuestro compromiso es que nadie se quede atrás y que todas las personas puedan contar con el apoyo que necesitan para desarrollar su proyecto de vida", ha declarado.

Royero ha subrayado que "unos servicios sociales fuertes son imprescindibles para construir una ciudad más justa, cohesionada e inclusiva".

"Este reconocimiento nos anima a seguir trabajando para mejorar la atención, reforzar los apoyos y garantizar que los derechos sociales lleguen a quienes más los necesitan. No hablamos solo de recursos o de indicadores: hablamos de mejorar la vida de la ciudadanía", ha añadido.

RECONOCIMIENTOS

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha entregado este mediodía el galardón en el marco de su XXXIII Congreso anual, que se celebrará en Fuenlabrada (Madrid). El reconocimiento a la capital de Euskadi lo ha recogido la directora del Departamento de Políticas Sociales, Boni Cantero.

Los premios anuales de la entidad reconocen también a personas, profesionales y organizaciones destacadas por su contribución a la justicia social y al desarrollo de los servicios sociales. Entre los galardonados de 2026, figuran también Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea, el grupo PRISA y la película 'Calle Málaga'.

En 2023, la Asociación estatal de directoras y gerentes de Servicios sociales concedió otro premio al Ayuntamiento gasteiztarra; en aquella ocasión por la autoevaluación que realiza de sus Servicios Sociales en busca de una mejora continua.