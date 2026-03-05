Vitoria-Gasteiz recomienda evitar la exposición prolongada al aire libre por el empeoramiento de la calidad del aire

Calidad del aire de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha recomendado evitar la exposición prolongada al aire libre por el empeoramiento de la calidad del aire, ya que se está produciendo un fenómeno generalizado de aumento de la concentración de partículas que tiene su origen en una intrusión de polvo sahariano que afecta a toda la Comunidad Autónoma Vasca y es previsible que dure, al menos, hasta esta noche de hoy.

Debido a esta situación, el Consistorio ha emitido una serie de recomendaciones, de carácter preventivo, para la ciudadanía, como prestar atención a la información y previsiones que se proporcionen acerca de la calidad del aire que se pueden consultar en tiempo real en la página web municipal.

Por ello, y si es posible, ha aconsejado reducir la exposición prolongada y la realización de ejercicio físico o actividades que requieran esfuerzo al aire libre. Además y siempre que se pueda, recomienda utilizar el transporte público para reducir el volumen del tráfico.