Vitoria-Gasteiz se suma este miércoles a la celebración del 'Día Nacional de la Artritis'

VITORIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se sumará este miércoles al 'Día Nacional de la Artritis Reumatoide y Espondilitis anquilosante', que hace referencia a esta dolencia que tiene un alto impacto en la vida de numerosas personas, e iluminará de verde la fachada de la Casa Consistorial.

En una nota, el consistorio ha señalado que la celebración del 'Día Nacional de la Artritis' recuerda que las enfermedades reumáticas inmunomediadas, como son la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la artritis idiopática juvenil, la espondilitis anquilosante y la espondiloartritis, repercute de modo negativo en la calidad de vida de un alto segmento de la población.