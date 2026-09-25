Vitoria-Gasteiz volverá a contar con una pista de hielo en Navidad, pero prescinde del tobogán

Archivo - Pista de hielo de La Florida - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz volverá a contar con una pista de hielo en el parque de La Florida para las próximas Navidades, así como para el mismo periodo festivo de los años 2027 y 2028, pero prescinde del tobogán que estos últimos años se había instalado paralelo a la calle Ramón y Cajal, debido al descenso del 68% en el número de usuarios durante la pasada campaña.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este viernes la instalación la pista de hielo a la empresa Eska Espacios y Eventos para los próximos tres años, tras presentar su oferta por un total de 180.000 euros (IVA incluido).

"La instalación de la pista genera un gran ambiente navideño en La Florida con muchos atractivos para los vitorianos, que han convertido este espacio en uno de sus favoritos y que mayor afluencia de visitantes tiene durante todas las Navidades estos últimos años", ha explicado Ana López de Uralde, concejala de Deporte.

El espacio de ocio será de hielo natural y tendrá una superficie mínima de 700 metros cuadrados. La empresa adjudicataria debe instalar una zona de patinaje infantil o de aprendizaje, con una superficie mínima de 75 metros cuadrados, diferenciada del resto de la pista principal mediante vallado.

El pliego contempla también las jornadas en las que la pista de hielo deberá estar abierta al público y en perfecto funcionamiento, en todo caso, desde el día 11 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, ambos incluidos.

Incluye también una horquilla de horarios de apertura y cierre de la instalación. El horario mínimo de apertura de la pista de hielo será entre las 10.30 y las 14.30 horas por la mañana y desde las 16.00 hasta las 22.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre (nochebuena y nochevieja) la pista tendrá un horario mínimo por la mañana, de 10.30 a 14.30 horas, y el horario mínimo por la tarde será de 16.00 a las 20.00 horas. Habrá también sesiones públicas nocturnas de 22.00 a 0.00 horas, destinadas principalmente a público joven.

En los dos últimos años la pista de hielo en La Florida se ha consolidado como uno de los escenarios más populares y con mayor afluencia. En las Navidades de 2024, fueron 20.569 las personas usuarias y el año pasado crecieron un 10% los usos para alcanzar un total de 22.788.