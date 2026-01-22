Vitoria implantará el nuevo modelo de Atención Ciudadana en el segundo semestre para ofrecer un servicio "más eficaz"

VITORIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pondrá en marcha el nuevo modelo de Atención Ciudadana en el segundo semestre de este año, con el apoyo unánime de la representación sindical y el objetivo de conseguir un servicio que dé "respuestas más eficaces a las nuevas demandas" y actualizar un modelo que data de hace más de 30 años, y ha quedado "obsoleto".

La concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha comparecido este jueves en comisión, a petición propia, para informar a los grupos municipales sobre el nuevo modelo de Atención Ciudadana que va a implantar el Ayuntamiento.

Respecto al actual modelo, Fernández de Landa ha señalado que "no responde a la realidad administrativa, social y necesidades de hoy, marcadas por la consolidación de los canales de atención 'online' y el notable incremento y complejidad de los procedimientos administrativos, muchos de los cuales no existían en aquel momento".

Por ello, se necesita una actualización integral que contemple "no solo la adaptación de canales y herramientas disponibles, sino también la formación y especialización de las personas que prestan el servicio". "La diversidad de perfiles de la ciudadanía, de necesidades, de procedimientos y de realidades sociales exige un enfoque actualizado y muy especializado", ha explicado.

La concejala ha definido el nuevo modelo como "moderno y capaz de responder a los nuevos usos y necesidades, que avanza en la multicanalidad, pero que pone el foco principal en la atención presencial".

ATENCIÓN "CERCANA"

Según ha señalado la edil, el nuevo modelo de Atención Ciudadana debe ofrecer una atención "cercana, eficaz y proactiva". Por ello, las personas que prestarán el servicio de Atención Ciudadana tendrán dedicación única y exclusiva, diferenciada de los agentes de información y control. Además, contarán con formación especializada en atención.

El número de efectivos del nuevo puesto será de 27 personas y las oficinas de Atención Ciudadana de los centros cívicos cambiarán su horario, para abrir a las 8.30 horas, puesto que, tras el análisis, se ha comprobado que la mayoría de las personas "acude en horario de mañana y preferentemente en las primeras horas". Así, se pretende dar respuesta a "una demanda social".

Las oficinas de los centros cívicos de Hegoalde, Ibaiondo, Iparralde, Salburua, Zabalgana y El Pilar, que se sumará a las otras dos oficinas que tienen opción de acudir con y sin cita previa, estarán abiertas en horario de mañana y tarde, de 8.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.00 horas.

Por su parte, las oficinas de los centros cívicos de Arriaga, Aldabe, Judimendi y Lakua estarán abiertas en horario de mañana, de 8.30 a 14.30 horas. A esta oferta de atención presencial se seguirán sumando los veinte puestos de atención de la oficina de San Martín y los cuatro de la oficina de San Antonio.

La única diferencia con la actual distribución de oficinas será el cierre de la oficina del polideportivo de Ariznabarra, que tendrá un tratamiento igual que el resto de instalaciones deportivas. El Ayuntamiento ha considerado que esta oficina ya "no tiene justificación", al estar la de San Martín a una distancia de 800 metros. Se abrió cuando no existía el servicio en San Martín ni en el centro cívico Zabalgana.

Los servicios de Atención Ciudadana del Ayuntamiento tienen su origen en la puesta en marcha del teléfono 010 en 1994. Un año después, se abrieron las primeras oficinas de atención ciudadana y, a medida que se fueron construyendo nuevos centros cívicos, la red de oficinas de atención fue creciendo hasta llegar a las trece actuales con tres modelos diferentes (diez están ubicadas en centros cívicos, una en un polideportivo, otra en las oficinas técnicas del Ayuntamiento en San Martín y otra en la calle San Antonio).

UNANIMIDAD SINDICAL

Fernández de Landa ha señalado que el nuevo sistema nace de la convicción de que "la calidad del servicio no depende de tener más espacios abiertos a todas horas, sino de ofrecer una atención ágil, eficaz y verdaderamente útil".

"La ciudadanía quiere esperar menos, resolver más y ser atendida por profesionales preparados", ha comentado la edil, que ha añadido que este modelo ha sido elaborado desde "el acuerdo y trabajado, pactado y firmado de forma unánime por todos los sindicatos, representantes de los y las trabajadoras".

Según ha indicado, este nuevo modelo "mejora las condiciones económicas y laborales del personal". "Es un modelo que no recorta personal y que no resta servicios, sino que amplía las posibilidades de uso para la ciudadanía", ha valorado.

El nuevo sistema tendrá una evaluación semestral que irá dando información acerca de si hay necesidad de cambios y mejoras. En cuanto a la planificación de la implementación del mismo, ya se ha aprobado el plan de ordenación de recursos humanos y ahora se va a llevar a cabo el proceso selectivo del personal, con la previsión de que arranque en el segundo semestre de este año.