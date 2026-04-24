Vitoria licita el suministro del equipamiento escénico del Teatro Principal con un presupuesto de 9 millones de euros

Obras en el Teatro Principal - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha licitado el contrato que suministrará el equipamiento escénico del Teatro Principal con un presupuesto de 9.325.824 euros, de los cuales 8 millones se destinarán a maquinaria, equipos y sistemas de iluminación y audiovisuales, y el millón restante a las butacas, foso de orquesta y el pavimento del escenario.

En un comunicado, el Consistorio ha informado que para ese primer lote más técnico se ha previsto un plazo de ejecución de quince meses, mientras que para el segundo, el más barato, siete meses. Ambos montajes deberán coordinarse con la ejecución de la obra en curso.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha explicado que "todos estos elementos son necesidades perentorias, absolutamente específicas del medio escénico y fundamentales para la puesta en marcha del futuro teatro para que pueda acoger espectáculos escénicos de calidad".

"Dijimos que íbamos a devolver a la ciudadanía un teatro accesible, seguro y moderno, que nos permita traer a Vitoria-Gasteiz espectáculos que hasta ahora nos había sido imposible por sus características técnicas y estos elementos son los que lo van a hacer posible", ha asegurado.

El Teatro Principal, referencia escénica de la ciudad, se construyó en 1918 y ha vivido varias reformas, la última desde que es propiedad municipal en 1992. Sin embargo, precisaba de una reforma estructural y de un cambio total de equipamiento para disponer de las herramientas que exigen los espectáculos de artes escénicas en el siglo XXI, han explicado desde el Ayuntamiento.

La edil de Cultura ha indicado que, en primer lugar, contaba con un peine de 1918 de madera y con mecanismos rudimentarios, lo que provocaban problemas de cargas y de manejo de la maquinaria escénica. Estas dificultades, ha apuntado, exigían un trabajo mucho más artesanal y exigente que demandaba muchas horas y altas medidas de prevención y seguridad.

"El equipo de iluminación y sonido, por su parte, eran de los años 90, y hoy en día se precisa de equipamientos led y digitales que, además, son más sostenibles desde el punto de vista del consumo", ha añadido. Del mismo modo, el teatro no gozaba de accesibilidad universal, "un elemento esencial para garantizar el acceso a la cultura de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones y que con el nuevo teatro quedará solventado".

RENOVACIÓN

"Las obras del Teatro Principal avanzan y una parte esencial de lo que será esta renovada infraestructura es su equipamiento escénico, es decir, maquinaría electricidad, iluminación, sistemas audiovisuales y butacas, entre otros enseres, que harán posible que los espectáculos brillen sobre las tablas", ha subrayado Díaz de Corcuera.

El expediente de contratación del suministro de este equipamiento se ha aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital alavesa.