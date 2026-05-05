Vitoria plantea trasladar la Oficina de Atención Ciudadana de la calle San Antonio a la planta baja del Ayuntamiento

Oficina de Atención Ciudadana de la calle San Antonio - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz (PSE-PNV) estudia trasladar la Oficina de Atención Ciudadana de la calle San Antonio a la planta baja del Ayuntamiento, en la plaza Nueva, con la intención de no prorrogar el contrato de alquiler de las actuales instalaciones, que finaliza en febrero de 2027.

Según esta planificación, la atención ciudadana se prestaría en el espacio que actualmente ocupa la Oficina Municipal de Información Juvenil (OMIJ), en los bajos de la Casa Consistorial. Por su parte, este servicio se reubicaría en Mendizorrotza.

El concejal de Hacienda, Jon Armentia, ha señalado que el Gobierno municipal lleva meses preparando la salida de los servicios municipales que alberga el local de San Antonio, número 10.

"Vamos a reubicarlos en otros espacios de titularidad municipal para terminar con este elevado alquiler y optimizar así el patrimonio público. Hace veinte años hubo un gobierno que tomó una decisión perjudicial para la ciudad y ahora hay otro que actúa con responsabilidad, con sentido común y con respeto al dinero público", ha dicho.

Para hacer posible el traslado, el Servicio de Mantenimiento ha publicado las primeras contrataciones, necesarias para abandonar las oficinas de San Antonio y reubicar los servicios que allí se prestan en locales municipales.

En este sentido, la concejala de Mantenimiento, Izaskun Reyes, ha indicado que hay casi un año para hacer adecuaciones y reformas, y que estas, una vez terminadas serán "la mejor alternativa para el interés general".

"Este traslado se enmarca en la estrategia definida al comienzo de legislatura de dejar de pagar alquileres elevados y optimizar el uso de espacios propios. Así, ponemos fin a un contrato heredado del PP que ha supuesto durante años un importante coste para las arcas municipales", ha señalado la edil.

TRASLADOS

En esta planificación, el traslado más importante será el de la Oficina de Atención Ciudadana. Su nueva sede debía ubicarse en un lugar céntrico para garantizar la continuidad de la atención en condiciones similares. Por ello, el Gobierno municipal ha asegurado que el local de la OMIJ se perfila como "la mejor opción".

En este sentido, el Servicio de Mantenimiento ha sacado a contratación la redacción de un estudio de viabilidad para que las actuales instalaciones de Medicina Deportiva de Mendizorrotza puedan acoger a la Oficina Municipal de Información Juvenil.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha avanzado en las ubicaciones futuras del Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) y de Hurbil. Se plantea trasladar ambos servicios a las actuales oficinas de Norabide en la calle Adriano VI, por lo que también se ha contratado la redacción de una memoria que recoja la adaptación de parte del local del servicio Estrada, en la calle Fuente de la Salud, para que pueda acoger a la práctica totalidad de las actividades que hoy desarrolla Norabide.