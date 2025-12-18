Vitoria pone en marcha MugiBIKE, el nuevo servicio municipal de préstamo de bicicletas eléctricas. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

VITORIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en funcionamiento este jueves MugiBIKE, el nuevo servicio municipal de préstamo de bicicletas eléctricas, que comienza con una flota inicial de 80 bicicletas y una red de 12 estaciones repartidas por distintos puntos, de las que cuatro son con sistema de carga.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el sistema ya puede utilizarse a través de la aplicación MugiBIKE, y estará operativo las 24 horas del día, durante todo el año. Además, el servicio ofrece distintas modalidades de uso: un préstamo para desplazamientos cortos o puntuales y otro que permite el uso exclusivo de una bicicleta durante un periodo de entre uno y tres meses.

Las tarifas se adaptan al tiempo de uso, de modo que hasta los 30 minutos el coste es fijo de 0,99 euros; a partir de los 31 hasta las dos horas, 0,04 euros por minuto; desde las dos hasta las cuatro horas de uso, 0,05 euros el minuto; y, a partir de las cuatro horas y hasta un máximo de 12, tendrá un coste fijo de 18 euros. El abono mensual tendrá un coste fijo de 29,90 euros.

En su presentación, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha destacado que este servicio de alquiler de bicicletas "de última generación", está "a la altura de una ciudad que es un referente en materia de movilidad ciclista", mientras que la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha señalado que "responde a una demanda clara de la ciudadanía y que permite seguir avanzando hacia una ciudad más saludable y mejor conectada".

"Vitoria-Gasteiz va a dejar de ser la excepción entre las capitales de Hego Euskal Herria y va a contar, por fin, con un sistema de préstamo de bicicletas, en este caso, además, bicicletas eléctricas. Un paso más en esa movilidad sostenible, saludable y segura que venimos reivindicando y que esperamos que no sea el único", ha concluido la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero.

El proyecto MugiBIKE nace del acuerdo presupuestario alcanzado entre EH Bildu y el equipo de Gobierno PSE-PNV para impulsar la movilidad activa y sostenible en la ciudad. El servicio cuenta con una dotación económica de 450.000 euros, que suma los 300.000 euros procedentes de la negociación presupuestaria para el desarrollo de esta iniciativa y 150.000 euros de financiación europea a través de los fondos Next Generation EU.