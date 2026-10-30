Vitoria premia una investigación sobre las barreras socio-laborales de las mujeres universitarias inmigrantes

Concurso de trabajos de investigación feminista de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha premiado la investigación 'Entre la cualificación y el margen: una investigación sobre las barreras socio-laborales de las mujeres universitarias inmigrantes en Vitoria-Gasteiz', de Solmaz Etemadzadeh y Miren Ortubay, así como el trabajo 'Del yo al nosotros: voces y recorridos de mujeres negras jóvenes en Vitoria-Gasteiz', de Zeina Zongo Maiga.

El VII Concurso de trabajos de investigación feminista, organizado en el marco de la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz, ha dado a conocer este viernes las propuestas premiadas.

Las propuestas de trabajo de investigación ganadoras recibirán 5.000 euros cada una y se desarrollarán de noviembre de 2026 a mayo de 2027, con la participación del Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres: Agentes de Igualdad, de la EHU.

"Enhorabuena a las personas ganadoras. Han elegido dos temas muy interesantes que pueden contribuir al empoderamiento feminista en nuestra ciudad. El 3 de junio de 2027 tendrá lugar la presentación pública de las dos investigaciones en la Casa de las Mujeres", ha anunciado la concejala de Igualdad, Ana López de Uralde.

El tribunal ha estado compuesto por una representante del Servicio de Igualdad, una representante del Departamento de Función Pública y una representante del Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres: Agentes de Igualdad, de la EHU.

Solmaz Etemadzadeh y Miren Ortubay han presentado la propuesta 'Entre la cualificación y el margen: una investigación sobre las barreras socio-laborales de las mujeres universitarias inmigrantes en Vitoria-Gasteiz', en la que argumentan que "las mujeres migrantes constituyen un colectivo profundamente diverso, sin embargo, a menudo se les homogeniza y, con un enfoque un tanto supremacista y colonial, la atención se centra en aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad 'objetiva', olvidando otras realidades, quizás minoritarias, pero dignas de atención".

Su investigación analizará la situación socio-laboral de las mujeres inmigrantes residentes en Vitoria-Gasteiz que poseen formación universitaria, prestando atención a las múltiples barreras que bloquean o dificultan su acceso a empleos acordes con su nivel de cualificación y experiencia previa. Se reflexionará también sobre la existencia de redes de apoyo mutuo y a otras mujeres migrantes.

Partiendo de la teoría feminista interseccional (Crenshaw, 1991), el proyecto examinará cómo interactúan en el contexto local el género, el origen nacional y cultural, así como la cualificación. La investigación abordará la paradoja analizada por Kofman (2000) sobre la invisibilización del capital humano de las mujeres migrantes cualificadas, quienes sufren procesos de desclasamiento y sobrecualificación derivados de una desventaja estructural acumulada (Purkayastha, 2005).

El estudio partirá de la hipótesis de que barreras como la lentitud en la homologación de títulos, la precariedad económica, los sesgos en la contratación y la falta de redes desplazan a estas profesionales a los márgenes del mercado laboral local.

Dando voz a mujeres inmigrantes universitarias residentes en Vitoria-Gasteiz, se analizarán las barreras comunes que emergen de sus relatos vividos. Se visibilizan, así, las situaciones de infrautilización de capacidades, al tiempo que se rescatan sus estrategias de agencia y resistencia comunitaria en el municipio.

El objetivo final es aportar evidencia empírica sobre la realidad de Vitoria-Gasteiz y formular propuestas de aplicación práctica para los colectivos de mujeres y los servicios de igualdad.

JÓVENES NEGRAS

Zeina Zongo Maiga, por su parte, plantea el trabajo 'Del yo al nosotros: voces y recorridos de mujeres negras jóvenes en Vitoria-Gasteiz', la continuación de su trabajo fin de Máster, en el que analizó su experiencia como mujer negra migrante que, siendo pequeña, llegó a Vitoria-Gasteiz y creció entre diferentes referencias culturales, lingüísticas y territoriales.

"Esta investigación me permitió comprender cómo la racialización, el género, la migración, la educación y el territorio influyen en la construcción de la identidad y el sentimiento de pertenencia", ha expresado.

Ahora, para continuar con este recorrido, plantea pasar del "yo" al "nosotras", profundizando en las trayectorias de varias mujeres negras jóvenes de entre 18 y 30 años que han nacido, llegado o crecido en la infancia en Vitoria-Gasteiz.

Su estudio analizará cómo construyen estas mujeres el sentimiento de pertenencia a la ciudad, qué referentes y vínculos encuentran o echan de menos, en qué espacios se sienten reconocidas y capaces de participar, y qué estrategias desarrollan frente a las tensiones entre género, racialización, familia, cultura y territorio.

Asimismo, abordará las formas de construir comunidad de estas mujeres y los espacios propios que crean. Por ello, analizará su relación con espacios como la Casa de las Mujeres y la Escuela para el Empoderamiento Feminista, además de otros recursos.

A partir de los resultados de la investigación, planteará propuestas para reforzar la pertenencia, la participación y los vínculos comunitarios de las mujeres jóvenes negras de Vitoria-Gasteiz.