Vitoria rendirá homenaje al poblado gitano Gao Lacho Drom con un elemento informativo permanente en el parque del Galeón

Archivo - Asociación Gao Lacho Drom - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha acordado impulsar una acción de memoria urbana en el Parque del Galeón, mediante la instalación de un elemento informativo permanente poste interpretativo, monolito o símbolo artístico, que explique que en ese espacio estuvo ubicado el poblado gitano Gao Lacho Drom, contextualizando su significado histórico y social.

Todos los grupos municipales, EH Bildu, PSE, PNV, PP y Elkarrekin, han acordado una enmienda transaccional a una propuesta original de Elkarrekin Vitoria en el pleno municipal celebrado este viernes en la capital alavesa.

El texto, aprobado por la unanimidad de la corporación municipal, señala que dicha acción se realice en colaboración con la comunidad gitana y sus asociaciones representativas, garantizando "un enfoque participativo y pedagógico".

Asimismo, reconoce públicamente la aportación histórica, social y cultural del pueblo gitano a Vitoria-Gasteiz, así como el impacto que el antigitanismo ha tenido y tiene en la vida de muchas familias, y se compromete a reforzar el compromiso municipal en la lucha contra el antigitanismo, incorporando esta perspectiva en las políticas de igualdad, vivienda, empleo y educación.

Por último, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha acordado continuar desarrollando acciones de sensibilización ciudadana orientadas a "erradicar estigmas y prejuicios hacia el pueblo gitano".

MEMORIA HISTÓRICA

El grupo municipal Elkarrekin celebra el respaldo unánime de todos los grupos políticos del Ayuntamiento a su propuesta para reconocer la memoria del pueblo gitano y de Gao Lacho Drom, con el objetivo de "dar un paso más allá de los reconocimientos simbólicos puntuales, apostando por una política de memoria activa".

En concreto, ha propuesto la instalación de un elemento informativo permanente que recuerde el antiguo asentamiento de Gao Lacho Drom en el parque del Galeón del barrio de Lakuabizkarra, una experiencia clave en la historia reciente de la comunidad gitana.

Aquella ubicación fue un intento de transición desde el chabolismo hacia condiciones más dignas, que forma parte de la memoria urbana de Vitoria-Gasteiz y que hoy pasa desapercibida para la mayoría de la ciudadanía.

"El reconocimiento al pueblo gitano no puede quedarse únicamente en los actos y declaraciones que realizamos puntualmente en torno al 8 de abril. Debe ser permanente y traducirse en memoria, pedagogía y visibilización en el espacio público de nuestro municipio", ha explicado su portavoz, Garbiñe Ruiz.

La portavoz municipal ha considerado que el reconocimiento de Gao Lacho Drom no es solo una cuestión de memoria histórica, es "una herramienta política para combatir el antigitanismo actual".

"No podemos aspirar a ser una ciudad referente en convivencia si seguimos ignorando partes de nuestra propia historia. Visibilizar este pasado es fundamental para desmontar prejuicios y construir una ciudadanía más igualitaria", ha manifestado.