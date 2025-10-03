Vitoria renueva radares de velocidad: más control y seguridad vial en la ciudad

El contrato, con un importe de 132.000 euros, permitirá contar con cuatro radares y veinte cabinas en la ciudad

VITORIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado el expediente de contratación para la adquisición de dos nuevos radares de control de velocidad y ocho cabinas, con una inversión de 132.000 euros, por la que el servicio de Tráfico dispondrá de cuatro radares y veinte cabinas distribuidas por la ciudad, "reforzando así la seguridad vial y la prevención de accidentes".

En un comunicado, el Ayuntamiento ha especificado que, actualmente, el municipio cuenta con 16 cabinas y dos radares que, con más de 20 años de servicio, "han quedado obsoletos", ya que estos dispositivos ya no disponen de repuestos ni permiten ampliar la red de control, lo que hacía necesaria su renovación.

Con la nueva contratación, cuatro de las cabinas se destinarán a sustituir instalaciones antiguas y las otras cuatro se ubicarán en nuevos emplazamientos estratégicos, como la Avenida del Cantábrico, la Avenida del Zadorra-Donostia, calle Zumabide y calle Urartea.

De este modo, Vitoria-Gasteiz contará con un mayor número de puntos de control distribuidos por diferentes zonas, aumentando "la capacidad de vigilancia y la disuasión frente a los excesos de velocidad".

Los nuevos radares incorporan una tecnología más moderna y precisa. A diferencia de los actuales, permiten captar vehículos en ambos sentidos de circulación de manera simultánea y controlar hasta seis carriles al mismo tiempo, lo que incrementa notablemente la eficacia del servicio. Al igual que hasta ahora, los radares se instalarán de manera rotativa en las distintas cabinas.

REDUCIR ACCIDENTES

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha señalado que "la seguridad en la circulación es una prioridad" y ha valorado que, "con esta inversión, se da un paso más para reforzar el control de la velocidad y reducir el riesgo de accidentes en nuestras calles".

La edil ha subrayado también la importancia de renovar progresivamente los equipos, ya que "los radares que veníamos utilizando estaban descatalogados y no era posible adquirir nuevas cabinas compatibles". "Damos un salto de calidad, incorporando tecnología avanzada y moderna que nos permitirá seguir mejorando la seguridad vial en la ciudad", ha finalizado.