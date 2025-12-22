Vitoria reparte 60.000 euros del 60.649, segundo quinto premio del Sorteo de Navidad 2025

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La administración número 22 del centro comercial de Eleclerc de Vitoria-Gasteiz ha repartido 60.000 euros del 60.649, uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.
El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla y la administración número 22 de Vitoria-Gasteiz ha vendido en ventanilla, muy repartido, todos los décimos de una serie de este segundo premio, lo que supone un montante en premios de 60.000 euros.