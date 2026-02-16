Vivienda entregará "después de verano" las llaves de 180 pisos de VPOa en Sestao, que afrontan la fase final de la obra

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de Sestao, Gorka Álvarez, en la visita a las VPOa en la avenida Kaiku - EUROPA PRESS

BILBAO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco finalizará en abril las obras de las 180 VPOa situadas en la avenida Kaiku de Sestao, en el Suelo Urbano Residencial Vega Galindo, cuyas llaves entregará a sus primeros inquilinos "después del verano", según ha adelantado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.

Itxaso ha realizado una visita oficial a las viviendas, que afrontan la fase final de la construcción, acompañado del alcalde de Sestao, Gorka Álvarez, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento, Josefina San Miguel, y el director general de Visesa, Carlos Quindós.

En el acto también han participado representantes del equipo redactor del proyecto, UTE Ispizua Arquitectos 3 S.L.P. - Equi Estudio S. Coop (Sociedad Cooperativa), y de la empresa constructora Eraikuntza Birgaikuntza Artapena S.L. (EBA).

Tras la visita a varios de los pisos, el consejero ha reflexionado sobre los "profundos procesos de regeneración y de transformación de zonas que han tenido un pasado industrial", y ha subrayado las "décadas de transformación" de una zona "que conocieron nuestros abuelos, que vinieron aquí a trabajar, a la margen izquierda, a los altos hornos o a la Naval".

Itxaso ha puesto en valor la colaboración interinstitucional y ha defendido que "aunque las cosas tarden, cuando las instituciones nos ponemos de acuerdo, al final terminan resolviéndose los problemas".

También ha asegurado que "Europa está aquí", tras recordar que de los 32 millones de euros de inversión del presupuesto de obra, casi 7,7 proceden de los fondos Next Generation, el 24,01%. La actuación ha contado además con una bonificación acumulada del 43,75% del ICIO, tras su declaración como construcción de especial interés municipal y por tratarse de vivienda protegida.

Por su parte, el alcalde de Sestao ha agradecido a Itxaso su implicación en el proyecto y ha reconocido la "importancia de este día" para el municipio: "Es la mayor promoción de vivienda pública de nuestra historia".

"Es una apuesta clara por el derecho a la vivienda y por el futuro en nuestro pueblo", ha asegurado, y ha apuntado que "dotarán de servicios a esta zona de Sestao en desarrollo". "Estamos planteando la creación de una parada de autobús para mejorar los accesos y la comunicación con el centro de nuestro municipio", ha señalado.

Respecto a las adjudicaciones, el consejero Itxaso ha detallado que no se ha producido, ya que primero se realiza un listado de admitidos y posteriormente una selección de adjudicatarios. "Quisiéramos que después del verano haya familias viviendo aquí", ha apuntado.

DOS BLOQUES Y 180 VIVIENDAS

La edificación se ubica en la parcela A1 de la Unidad de Ejecución UE-1 de Vega Galindo, situado entre la Ría del Nervión y el río Galindo, delimitado por la Avenida Kaiku y la Avenida Altos Hornos de Vizcaya. Tiene una superficie de parcela de 6.950 m2.

El proyecto se ha resuelto mediante dos bloques rectangulares con perfil de planta baja, entreplanta y siete alturas sobre rasante, organizados en seis portales (dos en el bloque uno y cuatro en el bloque dos), adaptándose a la topografía de la avenida.

El bloque uno alberga 60 viviendas y el bloque dos 120, y de ellas, 17 son viviendas de una habitación, 110 viviendas de dos habitaciones (ocho de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida) y 53 son viviendas de tres habitaciones. Todos los pisos disponen de terraza y tendedero en fachada, y un garaje.

El edificio se ha ejecutado con estructura de hormigón armado, cimentación mediante zapatas y muros de contención prefabricados. La envolvente combina fachada ventilada con acabado en aluminio y panel composite en plantas superiores, mientras que la planta baja y la entreplanta se resuelven con ladrillo caravista. La cubierta es plana invertida.

La promoción incorpora un modelo energético 100% eléctrico, complementado con medidas de reducción de la demanda energética, como mejora del aislamiento, estanqueidad reforzada y ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor.

Además, la producción de agua caliente sanitaria (ACS) se realiza mediante termo eléctrico individual, mientras que la calefacción se proporciona mediante radiadores eléctricos de alta eficiencia.

MÁS DE 2.000 DEMANDANTES DE VPOA

Según las cifras ofrecidas por el consejero, recogidas de Etxebide, en Sestao existen 2.358 unidades convivenciales inscritas, de las cuales 2.089 (88,5%) demandan VPOa.

Los ingresos exigidos a las personas adjudicatarias oscilan entre 9.000 y 46.463,29 euros anuales, y en ese tramo se encuentran 1.386 inscripciones activas, de las cuales 994 corresponden a personas empadronadas en Sestao y 392 a no empadronadas.

Respecto al precio de los alquileres, el consejero ha insistido en que en ningún caso los inquilinos destinarán más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. "Esas son las recomendaciones que hacen todas las instituciones financieras internacionales, por tanto ese es el criterio que asume Alokabide, quien gestione las viviendas cuando Visesa se las entregue", ha precisado.