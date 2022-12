Vocalia Taldea ofrece este martes en el Teatro Arriaga de Bilbao el concierto 'There is no rose'

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este martes, a las 19.30 horas, un concierto navideño a cargo del coro femenino Vocalia Taldea. Bajo el título 'There is no rose', la formación dirigida por Basilio Astúlez presentará un programa cuyo núcleo central lo forma la suite 'A Ceremony of Carols', del compositor británico Benjamin Britten.

Según han destacado desde el teatro bilbaíno, se trata de "un canto a la vida y a la alegría ante la llegada del Mesías, cuajado de ritmos diversos, vivos cánones, sencillas melodías y un punto de nostalgia".

Las nueve partes de esta pieza, han explicado, "dibujan paisajes en los que el coro y el arpa transitan desde la alegría por la llegada del año nuevo hasta la fría y oscura noche de invierno, pasando por la batalla contra Satanás que supone el nacimiento del niño Dios".

"Un solemne canto procesional que inicia y cierra la obra contribuye a crear una metáfora musical del ciclo vital, el eterno retorno y el equilibrio entre muerte y vida", han añadido.

Al abordar esta emblemática pieza, Vocalia quiso complementarla con algo único, nuevo, y por ello encargaron al compositor vasco Xabier Sarasola una pieza escrita expresamente para este proyecto. Como hizo el compositor John Rutter con 'Dancing Day' treinta años después de que Britten escribiera 'A Ceremony of Carols', le propusieron a Xabier Sarasola la creación de una nueva suite para coro femenino y arpa que tomara como inspiración la famosa obra de Britten.

Así surgió 'Urtats elur', una nueva obra en la que Xabier Sarasola "visita desde su visión personal la música de Navidad y las tradiciones con las que en Euskal Herria se da la bienvenida al nuevo año y que hace aún más especial esta aventura musical", han destacado.

El programa del concierto se completa con Vier Gesänge Op.17, una colección de cuatro canciones para coro femenino, arpa y dos trompas del compositor alemán Johannes Brahms.

Escritas durante su etapa como director del Coro Femenino de Hamburgo, casi al inicio de su carrera compositiva, estas cuatro canciones son "una excepcional muestra del amor romántico y atormentado, siempre unido al destino fatal, a la añoranza y a la muerte".

VOCALIA TALDEA

Vocalia Taldea comenzó su andadura en el año 2000. Creado por iniciativa de su actual director, Basilio Astulez, Vocalia Taldea es un proyecto en el que cristalizan las búsquedas e inquietudes de un grupo de mujeres profesionales de la música del País Vasco. Su apuesta se centra en la firme intención de ser un grupo vocal estable que acceda a un repertorio que, por cuestiones de exigencia musical y vocal, no suele interpretarse habitualmente.

El grupo está formado en la actualidad por 36 cantantes provenientes de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y La Rioja con amplia experiencia en el mundo coral. Interpreta preferentemente la música a cappella, desde los períodos clásicos hasta la música contemporánea, tanto vasca como internacional.

Las entradas para el concierto están ya a la venta, por 18 euros, en la web del Teatro Arriaga y en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.